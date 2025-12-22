ぼる塾・きりやはるか「本当にこれがないと」ドラストで買える信頼キープミスト

ぼる塾のYoutubeチャンネルに『ぼる塾4人は5千円あったらマツキヨで何買う？【購入品紹介】』の動画が投稿。メンバーが購入した様々なアイテムを紹介してくれました！

■メイクキープ

動画内に登場したのはこちら！

KOSE/メイク キープ ミスト EX 税込1,430円（編集部調べ）

細かいミストでヨレなどを防ぎ、メイクをキープしてくれるアイテム！

きりやさんはこちらについて「大好き、私これ」「みんな持ってると思ってる」とコメントしながら紹介。

また、こちらのアイテムのお気に入り具合についても「もう本当にこれがないと化粧ができないくらい大好き」と信頼アイテムだと熱弁。

そして「結局もうこれ色々試したけど」「これが一番」と様々なキープミストの中でも優秀なアイテムだと語っていました！

■動画もチェック！

動画内では、その他の購入品も紹介！ぼる塾メンバーの皆さんの購入品、ぜひチェックしてみてくださいね。