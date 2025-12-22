Stray Kids8¿Í¤¬¹õ¥¹ー¥Ä¤ÇÀª¤¾¤í¤¤¡ª¥Ë¥åー¥¹ÈÖÁÈ¤ÇÌ¥¤»¤¿¡È¿À¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡É¤Ë¡Ö¥Ô¥·¥Ã¤È¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¹û¤ìÄ¾¤·¤¿¡×¤ÈÇ®¶¸¤ÎÀ¼Â³¡¹
Stray Kids¡Ê¥¹¥È¥ì¥¤¥¥Ã¥º¡Ë¤Î¸ø¼°X¤¬¹¹¿·¡£¹õ¥¹ー¥Ä»Ñ¤ÇÊÂ¤ÓÎ©¤Ä¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ªー¥é°î¤ì¤ë¹õ¥¹ー¥Ä»Ñ¤òÈäÏª¤¹¤ëStray Kids¡¿J.Y.Park¤«¤é¶â¤Î½â¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¥á¥ó¥Ðー¡¿5ºîÏ¢Â³1°Ì³ÍÆÀ»þ¤Î¿©»ö²ñ¤ÎÍÍ»Ò¡ÚÆ°²è¡ÛSNS¡Ø¥Ë¥åー¥¹8¡Ù¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡ÊÆüËÜ¸ì»úËë¤¢¤ê¡Ë
¢£Stray Kids¡¢¡ÖBillboard 200¡×8ºîÏ¢Â³1°Ì¤Î²÷µó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë
º£Ç¯9·î¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿4th¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØKARMA¡Ù¤ÇÊÆ¥Ó¥ë¥Üー¥É¤Î¥á¥¤¥ó¥¢¥ë¥Ð¥à¥Á¥ãー¥È¡ÖBillboard 200¡×7ºîÏ¢Â³1°Ì¤òÃ£À®¡¢¤µ¤é¤ËºÇ¿·ºî¡ØDO IT¡Ù¤Ç8ºîÏ¢Â³1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢µÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿Stray Kids¡£Èà¤é¤Ï12·î21ÆüÊüÁ÷¤Î´Ú¹ñSBS¤Î¥Ë¥åー¥¹ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¡¢¤½¤Î²÷µó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¥êー¥Àー¤ÎBang Chan¡Ê¥Ð¥ó¥Á¥ã¥ó¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Þ¤À¤ËÌ´¤Î¤è¤¦¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤ê¡¢¡ÖSTAY¡Ê¥¹¥Æ¥¤¡¿Stray Kids¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Íー¥à¡Ë¤«¤é¤ÎÂ£¤êÊª¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÀÕÇ¤´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ²»³Ú¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢º£¸å¤Ø¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£Â¾¤Ë¤â¡¢7ºîÏ¢Â³1°ÌÃ£À®»þ¤Ë¥×¥í¥Â¥åー¥µー¤ÎJ.Y. Park¡Ê¥¸¥§¥¤¥ï¥¤¥Ñー¥¯¡Ë¤«¤éÂ£¤é¤ì¤¿¶â¤Î½â¤òÈäÏª¤¹¤ë¾ìÌÌ¤ä¡¢¡Ö´°Á´¤Ë²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥á¥ó¥ÐーÆ±»Î¤Î´Ø·¸À¤ò¸ì¤ë¥·ー¥ó¤â¡£¥á¥ó¥Ðー¤Î¶¯¤¤å«¤ä²»³Ú³èÆ°¤Ø¤Î¿¿Ùõ¤Ê»ÑÀª¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿ÈÖÁÈ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢3¥Ôー¥¹¤ä¥À¥Ö¥ë¤Ê¤É¡¢¹õ¤Î¥¹ー¥Ä¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À8¿Í¤¬¤º¤é¤ê¤È²£°ìÎó¤ËÊÂ¤ó¤ÇÅÐ¾ì¡£¥Ôー¥¹¤ä¥µ¥à¥º¥¢¥Ã¥×¤Ç¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¥Ýー¥º¤ò·è¤á¤ë»Ñ¤«¤é¤Ï¡¢º£¤ÎK-POP¥·ー¥ó¤ò¸£°ú¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¤Î¼«¿®¤È¥ªー¥é¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ö8¿ÍÂ·¤Ã¤Æ¹õ¥¹ー¥Ä¤Ç¥Ô¥·¥Ã¤È¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¥¹ー¥Ä»÷¹ç¤¤¤¹¤®¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¤Æ¹û¤ìÄ¾¤·¤¿¡×¡Ö¥ê¥Î¤È¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¤Î¥®¥ã¥ë¥Ôー¥¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¥Ð¥ó¥Á¥ã¥óÈ±ÀÚ¤Ã¤¿¡©¡×¡Ö²÷µóÃ£À®ËÜÅö¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¤Ê¤É¡¢Ç®¤¤È¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢Ì¤¸ø³«¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー±ÇÁü¤ä¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É±ÇÁü¤â¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Î¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤äYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£