12月22日までに、映画『ほどなく、お別れです』の公式SNSが更新された。主演を務める女優・浜辺美波からのメッセージ動画がアップされたが、その近影にざわつきが広がっている。

「同映画は、“小学館文庫小説賞”の大賞受賞作で、現在累計40万部を突破している『ほどなく、お別れです』シリーズを実写化したものです。死と向き合う中での人間模様や、故人と遺族の想いを丁寧に描いた感動的な作品で、2026年2月6日に公開予定。主演は浜辺美波さんとともに、Snow Manの目黒蓮さんも務め、W主演となります」（映画誌ライター）

今回の投稿では、《役紹介動画》と題され、《清水美空役 #浜辺美波さんより役柄紹介コメントが届きました》と、浜辺からのコメント動画が添えられた。

さらに動画には、黒いチェック柄のノンスリーブのトップスを着用し、髪を一つにまとめた上品な雰囲気の漂う浜辺が映っていた。しかし、そんな彼女の姿を見たファンは違和感を抱き、SNSには「美波ちゃん痩せた？」「別人に見えました」と、以前よりもスッキリとした印象の強い浜辺に、戸惑いの声が寄せられていたのだ。

「動画に映る浜辺さんは、リップと目元のアイシャドウが普段よりも濃いメイクをされているように見えました。さらに、頬やフェイスラインがスッキリとしていて、顎周りが強調されるほど痩せた印象が強いのです。これまでの可愛らしい少女の印象が強かった彼女ですが、大人な女性の雰囲気も漂っているため、別人のように見えるという声も納得です」（芸能プロ関係者）

浜辺は、8月30日と31日に放送された『24時間テレビ48-愛は地球を救う-』（日本テレビ系）に出演した際にも、痩せたと話題になっていた。元々も顔も小さいため、スッキリしたフェイスラインで首が長く見え、視聴者も彼女の姿に違和感を抱いたようだった。

「21日には、浜辺さんの公式Instagramのストーリーズに、パシフィコ横浜ノースで開催された『お城EXPO2025』のトークステージに登壇した際のオフショットが掲載されていました。黄緑色のタイトなトップスとロング丈の黒のスカートを着用していた彼女。袖から見える腕やウエストラインは、夏の時期よりもほっそりとしているようにも見えました。

2025年も多忙を極めた浜辺さん。2026年には、大河ドラマ『豊臣兄弟！』への出演も決定していますから、健康面での心配が上がるのも無理はありません」（前出・芸能プロ関係者）

売れっ子女優としての活躍ぶりも、無理をしていないといいのだが……。