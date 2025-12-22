北海道・浦河町の牧場で「やったねあんたねぇ」「やらかしたねぇ」と声をかけられているのは…なんと猫。アライグマ対策のために設置した箱型の捕獲罠に、うっかり厩舎猫がかかってしまった様子がXで話題になっている。



【動画】罠にかかり「出せ〜！」とブチギレる猫さん

投稿したのは、牧場を営むタカヲさん（@takaosan0309）。動画には、心底びっくりした表情で「出せ〜！」と訴える猫ちゃんの姿が映ってる。



「自業自得なのにご立腹w」

「勝手に入ったのにキレててかわいい」

「撮ってないで早く出せ（笑）」



リプ欄にはユーモラスな“ハプニング”に温かい笑いが広がった。牧場で何が起きたのか、タカヲさんに話を聞いた。



餌につられて…「たぶん気になって入ったんだと思います」

ーーどんな経緯で猫ちゃんが罠に？



「アライグマを捕まえるために餌を入れていたんです。たぶんその匂いが気になって入ってしまったんだと思います（笑）」



牧場では、アライグマが馬の餌を荒らす被害が続いており、対策として罠を設置しているという。



「出せ〜！！早く出せ〜！！」ビビりながらも全力アピール

ーー罠にかかった時の猫ちゃんの様子は？



「めちゃくちゃビビってましたね。“出せ〜！！早く出せ〜！！”って感じでした（笑）」



投稿動画でも、猫ちゃんは驚いたまなざしでこちらを凝視。リプライには「怒ってるのにかわいすぎる」の声も相次いでいる。



救出後はママ猫とぐっすり、ケガもなし

ーーその後、ケガなどは？



「救出後は特に問題なく、厩舎の方でママと眠ってました。怪我もなく元気でしたね」



つかの間の“災難”だったようで、ほっと胸をなでおろす。



ねずみ対策の“従業員”。牧場の猫たちは馬たちの頼れる存在

ーー牧場では猫と馬はどんな関係？



「厩舎の猫ちゃん達は、主にねずみを獲ってくれます。ねずみも馬の餌を食い荒らすので、猫たちは立派な従業員さんです（笑）」



猫たちは牧場に欠かせない相棒であり、馬たちの暮らしを守るパートナーでもある。



思わぬハプニングも“牧場の日常”

牧場では季節や環境によって野生動物が近づきやすく、対策が欠かせない。一方、自由奔放な厩舎猫たちが思わぬ騒動を起こすこともあるという。



アライグマの餌につられてうっかり罠に入り、「なんで僕が！早く出せ！」と猛アピールする猫ちゃん。牧場ならではのコミカルで温かい日常が、SNSを通じて多くの人に笑顔を届けた。



（まいどなニュース特約・渡辺 晴子）