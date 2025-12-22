あきんどスシロー（大阪府吹田市）の回転寿司（ずし）チェーン「スシロー」が、年末年始を豪華に彩る期間限定メニューを12月22日に販売スタートします。

【写真】シャリより大きい！ ローストビーフにぎり 「まるごとアワビフライにぎり」も！

期間限定メニューでは、本鮪（マグロ）の大とろ1貫、漬け赤身1貫、中とろ3貫、中とろ焦がししょうゆ1貫、中落ち包み1貫がセットになった「天然本鮪7貫盛り」（1200円〜、以下、税込み）、国産ブランド黒毛和牛「黒樺牛（くろはなぎゅう）」を使用した「黒毛和牛ローストビーフにぎり」（360円〜）、さらに、黒毛和牛のローストビーフにウニとランプフィッシュキャビアをトッピングし、ノリで包んだ「うにと黒毛和牛包み ランプフィッシュキャビア」（480円〜）が発売。

また、アワビを1個まるごとフライした「まるごとアワビフライにぎり」（360円〜）のほか、エビフライをまるごとシャリの上にのせた「ミニえびフライ」（140円〜）、ネギトロ、ウニ、数の子バラコと豪華ネタを組み合わせた創作包み「うにとネギトロ包み 数の子バラコのせ」（260円〜）、金目鯛（キンメダイ）の皮目を炙（あぶ）って脂のうまみと甘みを際立たせた「金目鯛の炙り」（280円〜）、サバのうまみを感じられるよう酢締めしてうまみを引き出した「金華〆さば」（180円〜）も登場。

サイドメニューでは、オリジナルだしと大きなえび天を使った「デカえび天うどん」（400円〜）、茶碗蒸しにあんかけと天然たらの白子が味わえる「たら白子のあんかけ茶碗蒸し」（300円〜）が楽しめます。スイーツでは、「ミルキーキャラメルナッツパフェ」（350円〜）も味わえます。

※価格は店舗によって、異なります。