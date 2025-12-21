【明日なに着る？】使える秘訣は「長くてふわふわ」コート未満のニットカーディガン





組み合わせ方や注目のアイテム、さらにはこれから着たい服探しにも役立つ、最新コーディネートを毎日更新してお届け中！

１枚ではもちろん、前を開ければアウターとして、さらに巻いたときにはストールがわりに。使い道が多い以上に、プラスの効果がある、新調する価値のあるカーディガンをセレクト。





ヒップがすっぽりと隠れるロング丈のニットカーディガン。毛足の長いモヘア素材も相まって、引っかけるようなラフな着方も余裕のあるエレガントなたたずまいに。黒よりも抜けが出せるチャコールグレーだからこそ、ドレッシーにもカジュアルにも合わせられるふり幅の大きい1着。





【POINT】古着屋にありそうな、薄手のサテンキャミワンピース。いつもはTシャツを合わせそうなところ、ニットカーデ＋ワイドデニムの間に挟むことで、リラックスしたまま女性らしさを残せる。全部ルーズな装いの奥行きづくりとしても、ニュアンスを生む光沢素材はあると便利。





(カーディガンのプライスなど詳細）

≫【コーディネートで使用したアイテムのプライスを見る】





【WEATHER IN TOKYO】

HIGHEST 14℃ LOWEST 6℃

曇りときどき晴れ