【明日なに着る？】使える秘訣は「長くてふわふわ」コート未満のニットカーディガン
１枚ではもちろん、前を開ければアウターとして、さらに巻いたときにはストールがわりに。使い道が多い以上に、プラスの効果がある、新調する価値のあるカーディガンをセレクト。
ヒップがすっぽりと隠れるロング丈のニットカーディガン。毛足の長いモヘア素材も相まって、引っかけるようなラフな着方も余裕のあるエレガントなたたずまいに。黒よりも抜けが出せるチャコールグレーだからこそ、ドレッシーにもカジュアルにも合わせられるふり幅の大きい1着。
【POINT】古着屋にありそうな、薄手のサテンキャミワンピース。いつもはTシャツを合わせそうなところ、ニットカーデ＋ワイドデニムの間に挟むことで、リラックスしたまま女性らしさを残せる。全部ルーズな装いの奥行きづくりとしても、ニュアンスを生む光沢素材はあると便利。
