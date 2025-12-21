スイス発プレミアムチョコレートブランド「リンツ」。11月27日からリンツ初の2年の歳月をかけて完成したアルティザン・ショコラ「シグネチャープラリネ」が登場。新作発表会に参加してきたので、魅力をたっぷりとご紹介します！

リンツが初めて挑む“アルティザン・ショコラ”の世界

2025年に創業180周年を迎えるリンツが、この冬発表したのがブランド初となるアルティザン・ショコラ『シグネチャープラリネ』。

11月27日（木）より、全国のリンツショコラブティック25店舗限定と一部ポップアップショップで、期間限定販売がスタート。ギフトにも自分用にも注目の新作です。

この日行われた新作発表会には、リリー・フランキーさん、前田敦子さん、チョコレートジャーナリスト®の市川歩美さんも登壇。リンツの新たな挑戦を祝う、華やかであたたかな空気に包まれていました。

2年の歳月をかけて完成した、7粒のシグネチャー

『シグネチャープラリネ』を手がけたのは、リンツのリサーチ＆デベロップメントセンターでショコラティエ部門の責任者を務めるアルノー・ラゴ氏。

フランスの伝統技術と革新性、日本産ゆずなど世界中から選び抜かれた素材を掛け合わせ、2年の歳月をかけて完成した冬限定の特別なコレクションです。ひと口で、カカオの芳醇な香りと素材の余韻がふわりと広がります。

7種のフレーバーが織りなす、至福のマリアージュ

ラインナップは全7種。それぞれが個性を放ちながら、ひと箱で調和のとれたテイスティング体験が楽しめます。

・ミルクティープラリネ

・ミルクアーモンドヌガティーヌ プラリネ

・ミルクココナッツ プラリネ

・ダークヘーゼルナッツ プラリネ

・ダーク70％カカオ プラリネ

・ダークラズベリー プラリネ

・ダークユズ プラリネ

定番の安心感とエキゾチックな風味が絶妙に融合し、リンツならではの“新しさ”も感じられる構成。

ギフトにも、自分へのご褒美にも選べる3サイズ

シーンに応じて選べる3サイズ展開も魅力的。

・8個入 \3,900（税込）

・16個入 \7,400（税込）

・28個入 \11,800（税込）

冬のホームパーティーの手土産に、お世話になった方への贈り物に、そして一年頑張った自分へのご褒美にもぴったりのラインナップ。

カカオ豆の選別からチョコレートの製造までを一貫して担う「Bean to Bar」に取り組む、数少ないグローバルチョコレートブランド「リンツ」。一粒ごとに異なる個性を楽しみながら、ショコラの奥深さと向き合える、そんな特別な体験を運んでくれるのが、今回の『シグネチャープラリネ』。“特別な日のご褒美”としても、“大切な人への想い”を託す一箱としても。リンツが次のステージへと踏み出した、記念すべき味をぜひ体感していただきたいです。

About Shop

商品名：リンツ シグネチャープラリネ

販売期間：2025年11月27日（木）～2026年2月15日（日）※なくなり次第終了

展開店舗：全国のリンツショコラブティック（25店舗限定）

※2026年1月より一部ポップアップショップでも展開予定

Instagram：@lindt_chocolate_japan

sayaka

インスタグラマー

スイーツライターとして神奈川・東京をメインに活動。可愛いカフェはもちろん、アフタヌーンティーに精通。インスタグラムで、フォロワーは3万人以上！（@saya_happy365days2）