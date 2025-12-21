【難読漢字】食べ物当て「鯎」　産卵期には美しくなります

日常にはさまざまな漢字が溢れています。それは生活にうるおいや豊かさをもたらす「食」の分野でも顕著。食べ物にまつわる漢字を知れば、それはそのまま普段の生活がより彩り豊かで楽しいものになるはず。

本コーナーでは「あれ、これどう読むんだっけ？」と思ってしまうような、忘れがちな難読漢字をお届けします。漢字を覚えて食生活を豊かにしよう!! 正解がわかった方は、ぜひこの食べ物との思い出を一緒に呟いてください!!!!

文、画像／おと週Web編集部

あなたは読めますか？

「鯎」という漢字を読めますか。川魚です。

難易度：★★★★☆

■難読漢字、食べ物編の正解はこちら

正解：ウグイ

鯎はコイ目コイ科に属する魚で、日本では北海道から九州まで、広範囲の河川や湖沼に生息しています。

体長は大きいもので50cm近くに達することもあり、細長く引き締まった体形をしています。その姿は、流れのある水域を泳ぐ魚らしい、すらりとした流線型です。

特徴的なのが、産卵期に見せる婚姻色です。春から初夏にかけての産卵期になると、雄の体側には鮮やかな朱色の太い縦線が数本現れ、頭部には「追星（おいぼし）」と呼ばれる白くて硬い粒状の突起ができます。

この美しい姿から、「春を告げる魚」や「婚姻色をまとう魚」として、釣り人や川に親しむ人々に愛されてきました。

名前の由来は諸説あります。

ひとつ目の説は、その習性からきたというものです。鯎は、川を上る習性が強い魚で、産卵期にはとくに激しく上流を目指します。この遡上する姿から、古代の言葉で「上向く魚（うわむくうお）」と呼ばれ、それが転じてウグイになったという説です。

ふたつ目の説は、その色や姿に由来するというものです。前述の婚姻色で体表が朱色に染まることから、「朱を帯びた魚（あかおびのうお）」が転訛したという説や、鱗が銀白色に輝く様子から、「浮き出た銀（うきでたぎん）」が短縮されてウグイになったという説も存在します。

滋賀県の琵琶湖周辺では、なれずし（熟れ鮨）の材料にすることがあります。

なれずしは、魚とご飯を長期間漬け込んで乳酸発酵させる保存食で、強烈な酸味と独特の風味を持ちます。鯎のなれずしは、同じく琵琶湖の魚であるフナを使った「鮒寿司」ほど有名ではありませんが、地域の食文化を支えてきた貴重な発酵食品のひとつです。

