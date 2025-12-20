【ジャンプフェスタ2026】 開催期間：12月20日、21日9時～17時（最終入場：16時30分まで） 会場：幕張メッセ 国際展示場 展示ホール1～10 入場料：無料（事前応募・招待制）

メディコス・エンタテインメントは、本日12月20日より幕張メッセで開催中の「ジャンプフェスタ2026」にブースを出展。グッズ販売コーナーを主体としつつ、同社のアクションフィギュアシリーズ「超像可動」などで展開される「ジョジョの奇妙な冒険」のフィギュアのデコマスを展示した。

ジャンプフェスタ2026のメディコス・エンタテインメントブース

「超像可動」シリーズは「ジョジョの奇妙な冒険」第7部「スティール・ボール・ラン」のアクションフィギュアのデコマス各種を展示している。ジョニィ・ジョースターの愛馬「スローダンサー」は、「超像可動」シリーズでアクションフィギュアとして現在企画が進行中。1月予約開始予定で、MEDICOS ONLINE SHOPでは限定購入特典として「ジョニィ・ジョースター」の頭部差し替えパーツが付属する。

「超像可動 スローダンサー」と「超像可動 ジョニィ・ジョースター」。ともに1月予約開始予定。価格は未定

「超像可動 ジャイロ・ツェペリ Ver.1.5」。1月予約開始予定。価格は未定

「超像可動 ホット・パンツ」。2026年6月発売予定。価格は9,900円

「超像可動 ディエゴ・ブランドー」。発売中。価格は8,580円

「超像マスコットストラップコレクション」、「スーパーストラップコレクション ブラインドBOX」はアニメ「ジョジョ」シリーズの様々なキャラクターや登場アイテムなどをストラップスタイルのマスコットで立体化。ファンならニヤリとするようなアイテムが揃っている。

「アニメ『ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース』超像マスコットストラップコレクション」。2026年9月発売予定。価格は7,260円（6個入りBOX）。MEDICOS ONLINE SHOPではBOX購入限定特典「イギー（威嚇顔）」がプレゼントされる

「TVアニメ『ジョジョの奇妙な冒険』スーパーストラップコレクション ブラインドBOX」。2025年1月発売予定。価格は5,999円（6個入りBOX）。MEDICOS ONLINE SHOPではBOX購入限定特典「石仮面 BLOOD Ver.」がプレゼントされる（次期生産分は2月予約開始予定）

メディコスとグッドスマイルカンパニーの合同企画として「ねんどろいど」の「ジャイロ・ツェペリ DX」、「ジョニィ・ジョースター DX」も現在開発中。いずれも彩色されたデコマスが出展された。ともに愛馬とのセットでの登場となる。

「ねんどろいど ジャイロ・ツェペリ DX」。ジャイロとヴァルキリーのセットで発売予定。発売日、価格は未定

「ねんどろいど ジョニィ・ジョースター DX」。こちらはジョニィとスローダンサーのセットだ。発売日、価格は未定

当日はアニメ「スティール・ボール・ラン」のグッズも販売されたが、「超像可動」等のフィギュアの販売はなかった

(C) 荒木飛呂彦＆LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険SC製作委員会

(C) ＬＵＣＫＹ ＬＡＮＤ ＣＯＭＭＵＮＩＣＡＴＩＯＮＳ／集英社

(C)荒木飛呂彦／集英社