来週の【重要イベント】米消費者信頼感、有効求人倍率、鉱工業生産 (12月22日～28日)
―――――――――――――――――――12月22日 (月) ――
◆国内経済
・11月首都圏マンション市場動向 (14:00)
・11月主要コンビニエンスストア売上高 (14:00)
◆国際経済ｅｔｃ
★中国12月最優遇貸出金利 (10:00)
・英国7-9月期GDP[確報値] (16:00)
・米国2年国債入札
◆新規上場、市場変更 など
★スタートライン <477A> ：東証Ｇ上場
〇古河電池 <6937> [東証Ｐ]：上場廃止
―――――――――――――――――――12月23日 (火) ――
◆国内経済
・11月食品スーパー売上高 (13:00)
・11月全国スーパー売上高 (14:00)
◆国際経済ｅｔｃ
・ドイツ11月輸入物価指数 (16:00)
★米国7-9月期GDP (22:30)
・米国10月耐久財受注 (22:30)
★米国11月鉱工業生産 (23:15)
・米国11月設備稼働率 (23:15)
★米国12月コンファレンスボード消費者信頼感指数 (24日0:00)
・米国12月リッチモンド連銀製造業指数 (24日0:00)
・米国5年国債入札
◆新規上場、市場変更 など
★テラテクノロジー <483A> ：東証Ｓ上場
〇ケアネット <2150> [東証Ｐ]：上場廃止
―――――――――――――――――――12月24日 (水) ――
◆国内経済
★日銀金融政策決定会合議事要旨 (10月29・30日開催分、8:50)
・11月企業向けサービス価格指数 (8:50)
・10月景気動向指数[改定値] (14:00)
◆国際経済ｅｔｃ
★米国、英国、フランス、シンガポール、オーストラリア、ニュージーランド市場は短縮取引
・ドイツ、イタリア、スイス、フィリピン、ブラジル市場休場
・米国MBA住宅ローン申請指数 (21:00)
・米国新規失業保険申請件数 (22:30)
・米国週間石油在庫統計 (25日0:30)
・米国7年国債入札
◆新規上場、市場変更 など
★フツパー <478A> ：東証Ｇ上場
★ＰＲＯＮＩ <479A> ：東証Ｇ上場
〇東邦アセチレン <4093> ：東証Ｐ→東証Ｓ
―――――――――――――――――――12月25日 (木) ――
◆国内経済
・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)
★植田和男日銀総裁が日本経済団体連合会審議員会で講演 (12:30)
・11月住宅着工件数 (14:00)
・11月外食売上高 (14:00)
・11月全国百貨店売上高 (14:30)
・2年国債入札
◆国際経済ｅｔｃ
★米国、英国、韓国、香港、カナダ、ドイツ、フランス、イタリア、スイス、インド、インドネシア、シンガポール、フィリピン、マレーシア、ブラジル、メキシコ、オーストラリア、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、スウェーデン、南アフリカ市場休場 (クリスマス)
◆新規上場、市場変更 など
★リブ・コンサルティング <480A> ：東証Ｇ上場
―――――――――――――――――――12月26日 (金) ――
◆国内経済
・12月東京都区部消費者物価指数 (8:30)
★11月完全失業率 (8:30)
★11月有効求人倍率 (8:30)
★11月鉱工業生産 (8:50)
・11月商業動態統計 (8:50)
◆国際経済ｅｔｃ
・英国、香港、カナダ、ドイツ、フランス、スイス、インドネシア、オーストラリア、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、スウェーデン、南アフリカ (ボクシング・デー) /イタリア、スイス (聖ステファン・デー) 市場休場
◆新規上場、市場変更 など
〇ソフトマックス <3671> ：東証Ｇ→東証Ｓ
―――――――――――――――――――12月27日 (土) ――
特になし
―――――――――――――――――――12月28日 (日) ――
特になし
※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。
