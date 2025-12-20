食楽web

●札幌にある小さな洋菓子店『サリーズカップケーキ』のカップケーキの魅力をご紹介します！

年末年始に親しい人やお世話になった人への手みやげ選びに悩むこと、よくありますよね。そんな時、カップケーキを選択肢のひとつに加えてみませんか？

「カップケーキが手土産？」と思うかもしれませんが、贈る人も贈られた人も、見た瞬間にみんなを笑顔にさせる……そんな特別な一品があるのです。そんなカップケーキを作っているお店が『サリーズカップケーキ』です。

『サリーズカップケーキ』本店へのアクセス

札幌市営地下鉄東西線「円山公園」駅より徒歩5分

お店があるのは、東西線「円山公園」駅から歩いて5分ほどの場所。近所には、円山公園や北海道神宮などがあります。

「裏参道」と呼ばれるこのエリアには個性的なお店や今話題のお店が立ち並んでいますが、その中でひときわ小さくてかわいいお店が『サリーズカップケーキ』です。

店内には心が踊る可愛いケーキやクッキーがたくさん

創業は2013年。オーナーである大藤梨沙さんが、オーストラリアのシドニー留学中に出会ったカップケーキに心惹かれ、その文化を札幌に持ち帰り、『サリーズカップケーキ』をオープンしました。

こだわりのバタークリームは優しい味わい

店内にはかわいいカップケーキやアイシングクッキーがずらり

お店に入ると心地よい甘い香りに包まれ、目の前にはかわいいカップケーキやアイシングクッキーがいっぱいに広がります。

そのカップケーキの特徴はバタークリーム。使用しているバターは高級な「カルピスバター」です。白いバターなので発色が良く、見た目も華やかなカップケーキを作ることができるとのこと。また、北海道産の小麦を使うなど、素材のこだわりがとにかくすごいのです。

カップケーキの味は「バニラ」「ココア」「メープルアールグレイ」の3種類。今回は、スタッフの横田さんのおすすめに従い、人気の「ラズベリーバニラ」を購入しました。

人気の「ラズベリーバニラ」486円

ひと口頬張るとふんわりとしたバニラ味のスポンジに、繊細な甘さのラズベリーのバタークリーム。生地にもラズベリージャムが入っており、バニラ生地との相性もぴったりです。葉っぱの飾りは手づくりの砂糖菓子。やわらかい生地とクリームに対して、程よい硬さの食感で絶妙なアクセントになっています。

最近話題の「ジェンダーリビール」や「推し活」にも対応

「ジェンダーリビール」や「推し活」用のオーダーもOK

こちらのお店、お客さんの要望に合わせて、細かいオーダーに応えてくれるのも魅力の一つです。

例えば、妊娠中のお腹の赤ちゃんの性別を家族や友人にサプライズで発表するイベント「ジェンダーリビール」のために、ご夫婦が一緒に性別を知るための特別なカップケーキを作ったこともあるそうです。

また、好きなアイドルなどを応援する「推し活」用のカップケーキやアイシングクッキーのオーダーも可能とのこと。横田さんは「小さいお店ならではの対応です」と微笑みます。

オンラインショップでお取り寄せしよう

可愛いクッキーが多くて見移りしてしまいます

お取り寄せも可能なオンラインショップでは、クリスマスやお正月限定のカップケーキも販売中です。また一年の初めに世界に一つだけのオーダーメイドカップケーキをお取り寄せして、みんなでお祝いするのも素敵ですね。

●SHOP INFO

sally’s cupcake（サリーズカップケーキ） 円山本店

住：北海道札幌市中央区南2条西22丁目1-39リッシェル裏参道

TEL：011-615-1588

営：10:00～19:00（年末年始は時短営業）

休：無休

https://www.sallyscupcake.jp/

https://www.instagram.com/sallyscupcake/

●著者プロフィール

谷元こと美

北海道在住、2級フードアナリスト。趣味は新しいお店の開拓です。ごはん系、麵系、スイーツまでジャンルは問わず、「気になる！」と思ったら即突撃の行動派。俳優活動もしているので演技の表現力を、グルメレポートにも活かしたい今日この頃。話題のお店や気になるお店をたくさん紹介していきます。