³ÚÅ·¡¦Ã¤Ì¦ÎÃ²ð¤ÎFA°ÜÀÒ¤¬·è¤Þ¤é¤Ê¤¤ÇØ·Ê¤Ë¡ÈÆÇ¿Æ¤È¤Î³Î¼¹¡É¤«¡¢µð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¿Í´ÖÀ¡×¤ò½Å»ë
¡¡12·î17Æü¡¢ÅìËÌ³ÚÅ·¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¤ÎÃ¤Ì¦ÎÃ²ðÁª¼ê¡Ê28¡Ë¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢¼«¼ç¥È¥ìÀè¤ÎÂçÊ¬¸©¤ÎÎ¦¾å¼«±ÒÂâÊÌÉÜÃóÆÖÃÏ¤Ç¡ÖÆþÂâ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Î¡È°ÜÀÒ¡ÉÊó¹ð¤ò¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿Æ»Ò¥²¥ó¥«¤Î°ì°ø¤È¤â¤µ¤ì¤ë¡¢Ã¤Ì¦¤È11ºÐÇ¯¾åºÊ¤È¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤É×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°°ÜÀÒ¤ò´õË¾¤¹¤ë¤âµåÃÄ¤«¤éÇ§¤á¤é¤ì¤º¡¢¡ÖÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Á¡¼¥à¤¬¤¢¤ë¤«¡×¤È11·î11Æü¤Ë¹ñÆâFA¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤¿Ã¤Ì¦¡£1¤«·î°Ê¾å¤¬·Ð²á¤¹¤ë¤â¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤É¤³¤í¤«Â¾µåÃÄ¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤âÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡ÇÆ¸¢Ã¥²ó¤Ë¸þ¤±¤ÆÂç·¿Êä¶¯¤ËÆ°¤¯ÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤âÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Æ±¤¸¤¯FAÀë¸À¤ò¤·¤¿¸µËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤Î¾¾ËÜ¹äÁª¼ê¡Ê32¡Ë¤ò³ÍÆÀ¡£Ã¤Ì¦¤È¤ÏÆ±¤¸³°Ìî¼ê¤À¤±¤Ë¡¢µð¿Í¤Ï¾¾ËÜ¤òÁª¤ó¤À¤ï¤±¤À¡£
¡¡µð¿Í¤Î»Ø´ø´±¡¦°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê46¡Ë¤Ï¡¢12·î13Æü¤Î¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼60¼þÇ¯¡¡Ì¾µå²ñ¥é¥¸¥ª¡Ù¤Ë¤Æ¾¾ËÜ³ÍÆÀ¤ÎÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï66»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤ÈÉÔ¿¶¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢²Ã¤¨¤Æ32ºÐ¤ÎÇ¯Îð¤Ë³ÍÆÀ¤Ø¤Îµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢
°¤Éôµð¿Í¤¬½ÅÍ×»ë¤·¤¿¡Ö¿Í´ÖÀ¡×
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ìÈÖ¡Ê¤ÎÍýÍ³¡Ë¤Ï¿Í´ÖÀ¤ò¸«¤Æ¡£¼¡À¤Âå¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢³ÍÆÀÄ´ºº¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×
¡¡Êä¶¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤Î¼éÈ÷¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢²¿¤è¤ê¤â¾¾ËÜ¤Î¡Ö¿Í´ÖÀ¡×¤¬ÍýÍ³¤ÈÌÀ¸À¡£Æü¥Ï¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥·¡¼¤òÈ¯´ø¤·¡¢2023Ç¯¤«¤éÁª¼ê²ñÄ¹¤ò3Ç¯´ÖÌ³¤á¤¿¾¾ËÜ¤Î¿Í´ÖÀ¤ÏÃ¯¤â¤¬Ç§¤á¤ë¤È¤³¤í¤Ç¡¢µð¿Í¤ÏÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾Íè¤Î»ØÆ³¼Ô¡¢´´Éô¸õÊä¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤Î³ÍÆÀ¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¡£
¡¡ÊÒ¤äÃ¤Ì¦¡£2024Ç¯¤ËºÇÂ¿°ÂÂÇ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥·¥å¥¢¤ÊÂÇ·â¡¢2021Ç¯¤«¤é5Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê¼éÈ÷ÎÏ¤È¡¢µå³¦¶þ»Ø¤Î³°Ìî¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÎÏ¤Ï¿½¤·Ê¬¤Ê¤¤¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤Î2024Ç¯¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¼ø¾Þ¼°¤Ç¤Ï¡¢Æ¬¤«¤é»ØÀè¤Þ¤Ç¤ò¶â¿§¤ËÀ÷¤á¾å¤²¤¿¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥³¡¼¥Ç¡×¤Ç½ÐÀÊ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤«¤é¤â¡Ö¸ÄÀÅª¡×¤ÊÀ³Ê¤È¸«¤¨¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿º£Ç¯2·î¤Î²Æì¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤â¡¢ÆÍÇ¡¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¤¹¤ë¤ÈÇ®¤Î¤³¤â¤Ã¤¿Åêµå¤òÈäÏª¤·¤Æ152¥¥í¤ò·×Â¬¡£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤«¡¢¡ÖÆóÅáÎ®¡×Ä©Àï¤Î¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¤â¡¢ÀÐ°æ°ìµ×GM¤«¤é¤Ï¡È¥À¥á½Ð¤·¡É¤ò¿©¤é¤Ã¤ÆµÑ²¼¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê»þ¤ËÆÍÇï»Ò¤â¤Ê¤¤¸ÀÆ°¤¬ÌÜÎ©¤ÄÃ¤Ì¦¤À¤¬¡¢¼ç¤Ë¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤ò¼èºà¤¹¤ëÌîµå¥é¥¤¥¿¡¼¤Ï¡¢
¡ÖÎÉ¤¯¤â°¤¯¤âÆ²¡¹¤È¤·¤ÆÊªÉÝ¤¸¤·¤Ê¤¤¡¢Ç¯¾å¤Î¥³¡¼¥Á¤ä¸åÇÚÁª¼ê¤È¤ÎÀÜ¤·Êý¤âÁ´¤¯ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¥Õ¥é¥Ã¥È¤ÊÀ³Ê¡£¤¢¤Þ¤êÉ½¾ð¤âÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤À¤±¤Ë¡È²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡É¤È¤ÎÉ¾²Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ÅêµåÎý½¬¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤â¡È¥Á¡¼¥à¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡É°ì¿´¤Ç¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤«¤é¡£
¡¡¤¿¤ÀÉ½¸½ÊýË¡¤¬ÆÈÆÃ¤À¤±¤Ë¡¢»þ¤È¤·¤Æ¡È¼þ°Ï¤«¤éÉâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡É¡È°·¤¤¤Ë¤¯¤¤¡É¤È¤Î°õ¾Ý¤¬»Ä¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡Ö²¿¤ò´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×
¡¡¤µ¤é¤ËÃ¤Ì¦¤¬Êú¤¨¤ë¡ÈÌäÂê¡É¤â·Ð¸³¤µ¤ì¤ë°ì°ø¤À¤È¤â¡£
¡¡12·î17Æü¤Ë¡Ø¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬¡Ù¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ã¤Ì¦Éã¤Ë¤è¤ëÂ©»Ò¤Ø¤Î¡È¸ø³«Àâ¶µ¡É¡£¡Úº£¤ÎÀ®ÀÓ¤ÇÂç¥ê¡¼¥°¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤±¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²¿¤ò´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Û¤È¡¢¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ´õË¾¤Ë¥À¥á½Ð¤·¤¹¤ë¤È¡¢
¡Ú¤¤Ã¤ÈºÊ¤¬¡Ø³¤³°¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡Ù¤Ã¤ÆÁû¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Û
¡¡º£ÅÙ¤ÏÌ·Àè¤òÃ¤Ì¦¤ÎºÊ¤Ë¸þ¤±¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÃ¤Ì¦Áª¼ê¤¬11ºÐÇ¯¾å¤ÎºÊ¤È·ëº§¤·¤¿2023Ç¯¤òµ¡¤Ë¡¢¿Æ»Ò´Ø·¸¤Ï¡ÈÃÇÀä¡É¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤â¤Þ¤¿ºÊ¤ÎYouTube¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤Ï¡¢Éã¿Æ¤ò¡ÈÂ©»Ò¤Î¼ýÆþ¤ò´ÉÍý¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÆÇ¿Æ¡É¤ÈÃÇ¤¸¤ÆÈ¿ÏÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÁÐÊý¤Ï¿©¤¤°ã¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤ÇÀåÀï¤Ë¤è¤ë¿Æ»Ò¥²¥ó¥«¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤Ï¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤Ð¡¢Â¿¾¯¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î¡È¤¤¤¶¤³¤¶¡É¤Ï¸«Æ¨¤µ¤ì¤¿Ìîµå³¦¤Ç¤¹¤¬¡¢³ÆµåÃÄ¤â¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°Õ¼±¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¡¢²ÈÂ²¥È¥é¥Ö¥ë¤ÎÉ½ÌÌ²½¤ÏÀµÄ¾¥¤¥á¡¼¥¸¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡£±ê¾å¥ê¥¹¥¯¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤Þ¤Ç¡ÈÉ¬Í×¤ÊÁª¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡É¤È¤ÎÈ½ÃÇ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦Ìîµå¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡¤½¤Î¸ÀÆ°¤¬¸í²ò¤µ¤ì¤¬¤Á¤ÊÃ¤Ì¦¤À¤¬¡¢¤Þ¤º¤ÏÉã¤È¤Î¸í²ò¤ò²ò¤¤¤¿Êý¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤À¡£