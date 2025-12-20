¡ÚÊ¿À®¤ÎÌ¾ÎÏ»ÎÎóÅÁ¡§µ®Æ®ÎÏ¡ÛÆ®»Ö¤ß¤Ê¤®¤ëÁêËÐ¤ò´Ó¤¤¤¿Á¯Îõ¤Êµ²± »Ë¾åºÇÂ¿¤Î´ºÆ®¾Þ10²ó¤È»Ë¾å½é¤ÎËë¿¬¤«¤é¤ÎÊ¿ËëÍ¥¾¡¤Ï·®¾Ï¤Î¾Ú¤·
Æ®»Ö¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤·¤¿ÁêËÐ¤ÇÅÚÉ¶¤ËÁ¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤ò¹ï¤ó¤Àµ®Æ®ÎÏ photo by Jiji Press
Ï¢ºÜ¡¦Ê¿À®¤ÎÌ¾ÎÏ»ÎÎóÅÁ67¡§µ®Æ®ÎÏ
Ê¿À®¤È¤È¤â¤ËË¬¤ì¤¿¶õÁ°¤ÎÂçÁêËÐ¥Ö¡¼¥à¡£¿·¤¿¤Ê»þÂå¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ëÎÏ»Î¤¿¤Á¤ÎÍ¦»Ñ¤Ï¡¢Ï¢ÌÊ¤È»þÂå¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢º£¤â¤Ê¤ªÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Îµ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÊ¿À®¤òÂåÉ½¤¹¤ëÎÏ»Î¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÏ¢ºÜ¡£º£²ó¤Ï¡¢µ¤¹ç¤ò¤ß¤Ê¤®¤é¤»¤¿ÁêËÐ¤ÇÁ¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤¿µ®Æ®ÎÏ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡¡ÅÚÉ¶¾å¤Ç¤Ï¾ï¤Ëµ¤¹ç¤ò¤ß¤Ê¤®¤é¤»¤ÆÁê¼ê¤ò¤Ë¤é¤ß¤Ä¤±¡¢À©¸Â»þ´ÖÁ°¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤â±Þ¤ï¤º¡£·³ÇÛ¤¬ÊÖ¤ì¤ÐÄ¥¤ê¼ê¤ò¸ò¤¨¤¿·ã¤·¤¤ÆÍ¤ÃÄ¥¤ê¤ò·«¤ê½Ð¤·¡¢ÉÔÍø¤ÊÂÎÀª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¾¡Éé¤ò¤¢¤¤é¤á¤º¡¢ÆóÃúÅê¤²¤Ê¤É¤ÎÂçµ»¤ÇµÕÅ¾¤òÁÀ¤¦¡½¡½¡£µ®Æ®ÎÏ¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê´Î¤Ã¶Ì¤Î¿ø¤ï¤Ã¤¿¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤ÊÁêËÐ¤Ç¡¢Ê¿À®»þÂå½é´ü¤ÎÅÚÉ¶¤ËÁ¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤¿¸ÄÀÇÉÎÏ»Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¼ÏÂ42¡Ê1967¡ËÇ¯À¸¤Þ¤ì¡£ÇîÂ¿¤ä¿À¸Í¤Ç²á¤´¤·¤¿ÍÄ¾¯´ü¤Ë¡¢ÎÏ»Î¤ò»Ö¤·¤¿¡£Ãæ³Ø¤òÂ´¶È¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐÆþÌç¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤³¤í¡¢¾®³Ø¹»¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤È¡¢°úÂà¤·¤ÆÆ£ÅçÉô²°¡Ê¤Î¤ÁÆó»Ò»³Éô²°¡Ë¤ò¶½¤·¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¤¸µÂç´Ø¡¦µ®¥Î²Ö¤ÎÆ£Åç¿ÆÊý¤Î¸µ¤Ë²¡¤·¤«¤±¤ÆÆþÌç¤òÄ¾ÁÊ¡£Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤·¤Ð¤é¤¯ÂÎ¸³ÆþÌç¤È¤¤¤¦·Á¤Çµï¸õ¤·¡¢¿ÆÊý¤ÎÂ©»Ò¤Ç¤¢¤ë¾®³ØÀ¸»þÂå¤Î¼ãÇµ²Ö¤äµ®Çµ²Ö¤È¤â°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÇËÅ·¹Ó¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢Ê¡²¬»ÔÎ©²ÖÈªÃæ¤Ç½ÀÆ»Éô¤Ë½êÂ°¤·¡¢£³Ç¯»þ¤Ë¤ÏÁ´¹ñÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¡£ÃÄÂÎÀï¤Ç½à·è¾¡¤Þ¤Ç¿Ê¤ß¡¢¤Î¤Á¤Î¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¦¸Å²ìÌÉ§¡Ê1992Ç¯¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¸ÞÎØ71kgµéÍ¥¾¡¡Ë¤Î¤¤¤¿Åìµþ¡¦À¤ÅÄÃ«¶èÎ©¸¹´¬Ãæ¤ËÇÔ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î£³°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ³Ø¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤ÈÀ²¤ì¤ÆÆ£ÅçÉô²°¤ËÆþÌç¤·¡¢¾¼ÏÂ58¡Ê1983¡ËÇ¯£³·î¾ì½ê¡¢½éÅÚÉ¶¤òÆ§¤à¤È¡¢½çÄ´¤Ë½ÐÀ¤¤·¤ÆÊ¿À®¸µ¡Ê1989¡ËÇ¯£µ·î¾ì½ê¡¢21ºÐ¤Ç¿·½½Î¾¡£22ºÐ¤Ç¿·ÆþËë¤ÎÊ¿À®2¡Ê1990¡ËÇ¯£¹·î¾ì½ê¡¢11¾¡£´ÇÔ¤Ç´ºÆ®¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ°ìÌö¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£Íâ11·î¾ì½ê£³ÆüÌÜ¤Ë¤Ï²£¹Ë½éÄ©Àï¤ÇÂçÇµ¹ñ¤òÆÍ¤Íî¤È¤·¤Æ½é¶âÀ±¡£Ê¿À®£³¡Ê1991¡ËÇ¯£³·î¾ì½ê¤Ë¤Ï°°ÉÙ»Î¤«¤é¶âÀ±¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É£±²£¹Ë£²Âç´Ø¤òÇË¤Ã¤Æ½é¤Î¼ì·®¾Þ¡£¿·¾®·ë¤Î£µ·î¾ì½ê¤Ï£³ÆüÌÜ¤Ë²£¹Ë¡¦ÀéÂå¤ÎÉÙ»Î¤ò¤È¤Ã¤¿¤ê¤ÇÇË¤Ã¤ÆÂç²£¹Ë¤Î¸½ÌòºÇ¸å¤Î°ìÈÖ¤ÎÁê¼ê¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢£¹¾¡¤·¤Æ£²²óÌÜ¤Î´ºÆ®¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¿·´ØÏÆ¤Ç·Þ¤¨¤¿£··î¾ì½ê¤ÏÂçÇµ¹ñ¡¢°°ÉÙ»Î¤Î£²²£¹Ë¤ÈÂç´Ø¾®¶Ó¤òÇË¤Ã¤Æ£¹¾¡¤·¤Æ£³²óÌÜ¤Î´ºÆ®¾Þ¤È³èÌö¤òÂ³¤±¡¢ËëÆâ¾å°Ì¤ËÄêÃå¤·¤Æ»°Ìò¤ä»°¾Þ¤Î¾ïÏ¢¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡À®ÀÓ°Ê¾å¤Ë°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢µ¤¹ç¤ß¤Ê¤®¤ëÂÖÅÙ¤È¡¢Ä¥¤ê¼ê¤ò¸ò¤¨¤Æ·ã¤·¤¯ÆÍ¤ÃÄ¥¤ëÁêËÐ¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë¤Î¤¬½ìÀï¤Ç¡¢¿·ÆþËë¤¬Æ±¤¸¤Ç¡¢µðÂÎ¤È¥ê¡¼¥Á¤òÀ¸¤«¤·¤¿ÇË³Ê¤ÎÆÍ¤¤Ç²£¹Ë¤Ë¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿Áê¼ê¤ò¡¢·ã¤·¤¯Ä¥¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¤¥Ê¤·¤¿¤ê¤¹¤ë»×¤¤¤¤ê¤Î¤¤¤¤ÁêËÐ¤ÇËÝÏ®¤·¡¢¤·¤Ð¤·¤Ð¼ì·®¤ÎÀ±¤òµó¤²¤Æ¡Ö½ì¥¥é¡¼¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£
¡Öµ®Æ®ÎÏ¡×¤È¤¤¤¦»Í¸ÔÌ¾¤Ï¡¢¿·½½Î¾¤òµ¡¤Ë»Õ¾¢¤Î¸µµ®¥Î²Ö¤¬Ì¿Ì¾¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¡ÖÆ®¡×¤È¤¤¤¦´Á»ú¤ò»È¤Ã¤¿»Í¸ÔÌ¾¤ÏÅö»þ¡¢ÄÁ¤·¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢µ®Æ®ÎÏ¤ÎÆ®»Ö¤¢¤Õ¤ì¤ëÁêËÐ¤Ö¤ê¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¤·¤Ð¤·¤Ð»È¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤ÎÀè¶îÅª¤ÊÂ¸ºß¤È¸À¤¨¤ë¡£¡Ú¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿»Ë¾å½é¤ÎËë¿¬¤«¤é¤ÎÊ¿ËëÍ¥¾¡¡Û
¡¡ÆÍ¤²¡¤·ÁêËÐ¤Ë¤¢¤ê¤¬¤Á¤Ê¤³¤È¤À¤¬¡¢Ï¢¾¡¤âÏ¢ÇÔ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£ÂçÉé¤±¤¬Â³¤¤¤ÆËë¿¬¡¢¤¹¤Ê¤ï¤ÁËëÆâ¤ÇÈÖÉÕºÇ²¼°Ì¤ÎÅìÁ°Æ¬14ËçÌÜ¤Ç·Þ¤¨¤¿Ê¿À®12¡Ê2000¡ËÇ¯£³·î¾ì½ê¤¬¡¢ÎÏ»ÎÀ¸³è¤Î²Ú¤È¤â¤¤¤¨¤ë¾ì½ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡½½Î¾´ÙÍî¤ÎÀ¥¸ÍºÝ¤Ç½éÆü¤«¤éÇòÀ±¤ò½Å¤Í¡¢4²£¹Ë¤Î¤¦¤Á¼ãÇµ²Ö¤ÏÉé¤±¤¬Àè¹Ô¤·¤Æ¾ì½êÅÓÃæ¤Ç°úÂà¡¢µ®Çµ²Ö¡¢½ì¡¢ÉðÂ¢´Ý¤Î£³¿Í¤â½øÈ×¤ÇÅÚ¤¬¤Ä¤¯¤Ê¤«¡¢£¶ÆüÌÜ¤ËÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ä¡£10ÆüÌÜ¤Ë¤Ï¸åÂ³¤È£²º¹¤ÎÆÈÁöÂÖÀª¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£12ÆüÌÜ¤Ë¤Ï£²ÇÔÀª¤Î¤Ò¤È¤ê¡¢´ØÏÆ¡¦ÉðÁÐ»³¤È¤Î°ìÈÖ¤òÃ¡¤¹þ¤ß¤ÇÀ©¤·¤Æ12Ï¢¾¡¤Þ¤Ç¿¤Ð¤¹¡£
¡¡Ê¿ËëÍ¥¾¡¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¤Ê¤«¡¢½ªÈ×¤ÏÈ´Å§¤µ¤ì¤Æ²£¹Ë¤È¤ÎÂÐÀï¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¡¢13ÆüÌÜ¤ÏÉðÂ¢´Ý¤Ë´ó¤êÅÝ¤µ¤ì¤Æ½é¹õÀ±¡£14ÆüÌÜ¤Ï½ì¤Ë´ó¤êÀÚ¤é¤ì¤Æ£²ÇÔÌÜ¡£·ë¤Ó¤ÇÉðÂ¢´Ý¤¬¾¡¤Æ¤Ð£²ÇÔ¤ÇÊÂ¤Ð¤ì¤ë¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢µ®Çµ²Ö¤ËµÅ¤¤Åê¤²¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Æ±Éô²°¤Î²£¹Ë¤Î±ç¸î¼Í·â¤ò¼õ¤±¡¢£²ÇÔ¤ÇÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤ÎºÂ¤ò¼é¤Ã¤¿µ®Æ®ÎÏ¤ÏÀé½©³Ú¡¢£±º¹¤ÇÄÉ¤¦£³ÇÔÀª¤Î¤Ò¤È¤ê¤Î´ØÏÆ¡¦²í»³¤ÈÂÐÀï¡£°ìµ¤¤Ë²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢µÕÅ¾¤ÎÁ÷¤êÅÝ¤·¤ÇÀ©¤·¤Æ½éÍ¥¾¡¡£Ëë¿¬¤ÎÎÏ»Î¤¬Í¥¾¡¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢»Ë¾å½é¤Î²÷µó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤âÆ®»Ö¤ò¤ß¤Ê¤®¤é¤»¤ÆÊ³Àï¤¹¤ë¤¬¡¢½½Î¾¤Ë´ÙÍî¤·¡¢£²Ç¯È¾¸å¤ÎÊ¿À®14¡Ê2002¡ËÇ¯£¹·î¾ì½ê¡¢Ëë²¼´ÙÍî¤¬³Î¼Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç°úÂà¤·¤ÆÇ¯´óÂçÖÖ¤ò½±Ì¾¤·¤¿¡£´ºÆ®¾Þ10²ó¤Ïº£¤âºÇÂ¿µÏ¿¤È¤·¤Æ»Ä¤ë¡£
¡¡»äÀ¸³è¤Ç¤Ï¡¢¸½Ìò»þÂå¤«¤é¾¼ÏÂ¤ÎÂç²£¹Ë¡¦ÂçË²¤ÎÌ¼¤È·ëº§¤·¤ÆÌ»ÍÜ»Ò¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂçË²Éô²°¤ò·Ñ¤®¡¢¤Î¤Á¤ËÂçÖÖÉô²°¤òÌ¾¾è¤Ã¤Æ»Õ¾¢¤È¤·¤Æ»ØÆ³¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Ê¿À®22¡Ê2010¡ËÇ¯£··î¡¢ÌîµåÅÒÇî¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é²ò¸Û½èÊ¬¤È¤Ê¤ê¡¢ÁêËÐ¶¨²ñ¤òµî¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¾Æ¤ÆùÅ¹¤Ê¤É¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë°ìÊý¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò³«Àß¤·¡¢²á·ã¤ÊÇÛ¿®ÆâÍÆ¤ÇÏÃÂê¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£´¿Í¤ÎÂ©»Ò¤Î¤¦¤ÁÄ¹ÃË¤Ï¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¼¡ÃË¡¢»°ÃË¡¢»ÍÃË¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÂçÖÖÉô²°¤ËÆþÌç¡£»°ÃË¤¬²¦Ë²¤Î»Í¸ÔÌ¾¤Ç´ØÏÆ¤Þ¤Ç¿Ê½Ð¤·¡¢¤·¤Ð¤·¤Ð¾å°Ì¤òÅÝ¤¹ÂçÊª¿©¤¤¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¡¢Éã¤Î²Ì¤¿¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿Âç´Ø¾º¿Ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚProfile¡Ûµ®Æ®ÎÏÃéÌÐ¡Ê¤¿¤«¤È¤¦¤ê¤¡¦¤¿¤À¤·¤²¡Ë¡¿¾¼ÏÂ42¡Ê1967¡ËÇ¯£¹·î28ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô½Ð¿È¡¿ËÜÌ¾¡§Ç¼Ã«ÃéÌÐ¡¿½êÂ°¡§Æó»Ò»³Éô²°¡¿¤·¤³Ì¾ÍúÎò¡§³ù´£¢ªµ®Æ®ÎÏ¡¿½éÅÚÉ¶¡§¾¼ÏÂ58¡Ê1983¡ËÇ¯£³·î¾ì½ê¡¿°úÂà¾ì½ê¡§Ê¿À®14¡Ê2002¡ËÇ¯£¹·î¾ì½ê¡¿ºÇ¹â°Ì¡§´ØÏÆ