µð¿Í¡¦ºäËÜÍ¦¿ÍÊá¼ê¤¬¸½Ìò°úÂà¤·¥Ö¥ë¥Ú¥óÊá¼êÅ¾¿È¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤Æ¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¸Ø¤ê¡×
¡¡µð¿Í¤Î°éÀ®Áª¼ê¤À¤Ã¤¿ºäËÜÍ¦¿ÍÊá¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤¬¸½Ìò°úÂà¤·¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥óÊá¼ê¤ËÅ¾¿È¤¹¤ë¤³¤È¤¬£±£¹Æü¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¹¤Ç¤ËÀµ¼°¤Ë·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡ÖÅê¼ê¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¡Ø¤¤¤¤´¶¤¸¤ËÊá¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ù¤È¿®Íê¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×¤ÈÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£°Ç¯°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È£¶°Ì¤Çº´²ì¡¦ÅâÄÅ¾¦¤«¤éÆþÃÄ¡£¥Á¡¼¥à¤Î¼çÎÏÁª¼ê¤ÎºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¤ÈÆ±À«Æ±Ì¾¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤Ï£³·³¤Ç£·£°»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢£²·³Àï¤Ç¤Ï½Ð¾ì¤Ê¤·¡££±£°·î£²£´Æü¤ËÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤ë¤È¸½Ìò°úÂà¤ò·è¤á¡¢¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¡££µÇ¯´Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤Æ¡¢¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ÏËÜÅö¤Ë¸Ø¤ê¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£