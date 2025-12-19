大人が頼れる“この1着”♡【ROPÉ PICNIC】着回し力バツグン！「上品キャミワンピ」

忙しくてコーデを考える時間がない……というときに味方になってくれるのが、着まわし力が高いキャミワンピ。インナーや羽織物次第で幅広い着こなしが楽しめて、冬コーデでも活躍してくれそう。大人コーデにぴったりの上品なデザインを、今回は【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】から紹介します。

1枚でサマになる！ レイヤード風のキャミワンピース

【ROPÉ PICNIC】「セットアップ見えワンピース」\7,997（税込）

「身幅に程よくゆとりがあるので締め付けゼロで着心地も楽ちん」とスタッフさんも推すワンピース。レイヤードしたような着こなしが1枚で楽しめます。胸元のドレープがデザインのポイントで、上品な雰囲気。タートルネックトップスをインナーにしたり、ニットカーディガンを羽織ったりと、冬コーデでさまざまな着こなしを楽しんでみて。カラーは無地のグレー・ブラックのほか、ストライプ柄のチャコールもラインナップ。

カーディガンと合わせてフェミニンなコーデに

こちらは色違いのブラック。リュクスなムードが漂い、きれい見えを狙いたい大人の冬コーデにぴったり。ナチュラルなキナリ色のカーディガンを羽織って、デートコーデにもおすすめです。デコルテラインが見えて、ほんのりと色っぽさをまとえそう。足元にはブーツを投入して季節感もUP。

※すべての商品情報・画像はROPÉ PICNIC出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M