クリスマスを前に…残ったケーキの“画期的な”保存方法に「目から鱗」「すばらしいアイディア!!」
クリスマスを前に、残ったケーキを潰さずに保存したい時の思わぬライフハックがXに投稿され、表示回数50万件超え、1万4000「いいね！」が付く話題となっている（18日午後3時時点）。
【写真】「なるほど これは生活の知恵ですね」ジップロックを使ったケーキの保存方法
投稿したのは、都内にあるレストランの料理長である「麦ライス（シェフ）」さん（@HG7654321）。「ケーキを保存したい時はジップロックを逆さまにすると非常に良い」とコメントし、ケース形の「ジップロックコンテナー」を“逆に”使った保存方法を披露した。
本来、ふたとして使う青い部分を底にしてケーキを置き、容器として使われる透明な部分をふたにしている。
“逆転の発想”であるこの投稿を見たユーザーからは「家でケーキを作った時に悩んでいたので ありがとうございます」「なるほど これは生活の知恵ですね」「目から鱗」「すばらしいアイディア!!」などのコメントが集まっていた。
