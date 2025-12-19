残ったケーキを潰さずに保存できるライフハック（画像提供：麦ライス（シェフ）さん @HG7654321 ）

　クリスマスを前に、残ったケーキを潰さずに保存したい時の思わぬライフハックがXに投稿され、表示回数50万件超え、1万4000「いいね！」が付く話題となっている（18日午後3時時点）。

【写真】「なるほど　これは生活の知恵ですね」ジップロックを使ったケーキの保存方法

　投稿したのは、都内にあるレストランの料理長である「麦ライス（シェフ）」さん（@HG7654321）。「ケーキを保存したい時はジップロックを逆さまにすると非常に良い」とコメントし、ケース形の「ジップロックコンテナー」を“逆に”使った保存方法を披露した。

　本来、ふたとして使う青い部分を底にしてケーキを置き、容器として使われる透明な部分をふたにしている。

　“逆転の発想”であるこの投稿を見たユーザーからは「家でケーキを作った時に悩んでいたので　ありがとうございます」「なるほど　これは生活の知恵ですね」「目から鱗」「すばらしいアイディア!!」などのコメントが集まっていた。