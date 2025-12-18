12月18日(木)、女優の菅井友香がパーソナリティを務めるラジオ番組「サントリー生ビールpresents『菅井友香の#今日も推しとがんばりき』（文化放送・毎週木曜日21時30分～22時）が放送。ゲストに元騎手で競馬解説者の安藤勝己を迎え、レジェンドジョッキーだった安藤が競馬とかかわるようになったきっかけや、数々の名馬とのエピソードを語ってくれた。

-安藤「オグリキャップはとにかく成長力がすごい馬。あとタフさ。それと独特のフットワークをしていました」-

安藤勝己は1976年に笠松競馬で騎手としてデビューし、笠松時代に通算3299勝を挙げた後、2003年にJRAへ移籍。JRAでも重賞81勝を含む1111勝を挙げ、史上初となる地方・中央ダブル1000勝を達成。地方から中央への道を切り開いたパイオニアであるとともに、オグリキャップ・キングカメハメハ・ダイワメジャーなど、数々の名馬に騎乗したレジェンドジョッキー。2013年に現役を引退した後、現在は競馬解説や評論家として活躍している。菅井とはカンテレの『競馬BEAT』で共演中だ。

安藤が騎手を志したきっかけは安藤の父が調教師の先生と幼馴染だったことで兄と共に競馬にかかわるようになっていったそう。安藤は中学1年生の頃から同調教師のもとで馬の世話や調教に携わっており、「最初は騎手というより、馬を触っているのが楽しかった」と振り返った。

数々の名馬との思い出の中でも、オグリキャップについては「とにかく成長力がすごい馬。あとタフさ。それと独特のフットワークをしていましたよね」と表現。「重心がすごく前なんですよ。前へ前へで、前足の出し方が低くて、前に伸びるっていうかね」と語り、騎乗した安藤にしかわからない魅力があったと語った。

また、日本ダービーを制したキングカメハメハについては、NHKマイルカップを勝った時点で「ダービーは勝てると思っていた」と回想。余力を残した勝ち方と状態の良さから、確信を持ってレースに臨んでいたという。

有馬記念を勝ったダイワスカーレットについては、「すごく強い馬だった。とにかくもうあの時は逃げ切りだったからね。中々2500を牝馬で逃げ切るのまずいないですから。本当あの馬はやっぱりすごく走りたがるというか、気性的には前向きすぎるような馬だったので、正直最初デビューした頃は絶対距離持つ馬じゃないと思ったんだけど、それが終わってみれば全然距離もちますし、あんなに強いとは思わなかったですね」と回想した。

菅井に騎手として心がけていたことを問われると、年齢によって変化していったと語りつつ、最終的には「いかにハッピーな気持ちで乗るかが一番大事」と悟ったと語った。「馬は喋らないけど、またいだだけで気持ちは伝わる気がする」と述べ、それが馬を走らせる秘訣だといい、菅井も「その境地に達するのが大変なんだろうなと思います」と驚嘆しきりであった。

意外にも安藤は今回が人生初のラジオ出演だそうで、「本当ですか？」と菅井を驚かせた。