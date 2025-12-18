¡ÚÉðÆ£ ¹°¼ù¡Û¥×¥íÌîµå¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¥È¥é¥Ö¥ëÂ³½Ð¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬ÆÍÁ³Ãæ»ß¤Ë¡×¡Ö±¿±Ä²ñ¼Ò¤È²»¿®ÉÔÄÌ¡×Áê¼¡¤°º®Íð
¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ï¡¢Íèµ¨¤Ë¸þ¤±¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÎå¤à°ìÊý¤Ç¡¢µåÃÄ¼çºÅ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëµ¡²ñ¤âÂ¿¤¤¡£
¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤òÎ¥¤ì¤¿¤È¤³¤í¤ÇÁª¼ê¤ÎÁÇ´é¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ëµ®½Å¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Ï¶»¤òÌö¤é¤»¡¢¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â±þ±ç¤ä¡Ö¿ä¤·³è¡×¤ËÍ¾Ç°¤¬¤Ê¤¤¡£
¤·¤«¤·¤³¤³ºÇ¶á¡¢Áª¼ê¤È¥Õ¥¡¥óÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÈÆÃÊÌ¤Êµ¡²ñ¡É¤Ç¤¢¤ë¤È¤³¤í¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤¢¤ä¤·¤²¤ÊÎ®¤ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÉÔ²º¤µ¤¬¤¤¤è¤¤¤èÌÜÎ©¤Ã¤Æ³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢12·î7Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¥í¥Ã¥Æ»³ËÜÂçÅÍ¡¦À¾Àî»Ë¾ÌÎ¾Áª¼ê¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖÅÁÀâ¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°
¤Ç¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
Åö½é¤ÏÌó2»þ´Ö¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ÎÃæ¤Ç¡¢»³ËÜÂçÅÍ¡¦À¾Àî»Ë¾ÌÎ¾Áª¼ê¤Î¥µ¥¤¥ó²ñ¤ä»£±Æ²ñ¡¢ÃêÁª²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢11·îÃæ½Ü¤Ë¥Á¥±¥Ã¥È¤¬ÈÎÇä³«»Ï¤µ¤ì¤¿¸å¤â¡¢Æþ¶â¤òºÑ¤Þ¤»¤Æ¤âÀÊÈÖ¹æ¤ä³«ºÅ¾ì½ê¡¢¼õÉÕ»þ´Ö¤È¤¤¤Ã¤¿¾ÜºÙ¤¬°ì¸þ¤Ë°ÆÆâ¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢±¿±Ä²ñ¼Ò¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Æ¤âÊÖÅú¤¬¤Ê¤¯¡¢Ï¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È³«»ÏÄ¾Á°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯¡¢ÂçÉý¤Ê¡ÖÆâÍÆÊÑ¹¹¡×¤Î¹ðÃÎ¤¬Î©¤ÆÂ³¤±¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¡¦2»þ´Ö¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò¼è¤ê¤ä¤á¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë¡ÖÁª¼ê¤È¥Õ¥¡¥ó¤¬1ÂÐ1¤Ç²ñÏÃ¤¹¤ë·Á¼°¡×¤ËÊÑ¹¹¡£¡Ê1»þ´Ö¤¢¤¿¤êÌó100¿Í¤¬»²²Ã¤¹¤ë¤¿¤á¡¢1¿Í¤¢¤¿¤ê¤Î»ý¤Á»þ´Ö¤Ï¤ï¤º¤«36ÉÃ¤Û¤É¡Ë
¡¦½Ð±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿ÆÃÊÌ¥²¥¹¥È2Ì¾¤Î½Ð±é¤Ï¤Ê¤·
¡¦²ñ¾ì¤¬ËëÄ¥¤«¤éÀ¾¿·½É¤ËÊÑ¹¹
¡¦AÀÊ¡Ê8000±ß¡Ë¤ÈSÀÊ¡Ê1Ëü2000±ß¡Ë¤ÎºÂÀÊ¶èÊÌ¤òÅ±ÇÑ
¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¤Ï·è¤·¤Æ°Â¤¯¤Ê¤¤¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡¢¤½¤â¤½¤âËÜÅö¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¤É¥Õ¥¡¥ó¤ÎÉÔ°Â¤È²×Î©¤Á¤Ï¥Ô¡¼¥¯¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤À¤¬¼Â¤Ï¡¢Åö¤ÎÎ¾Áª¼ê¤â±¿±Ä²ñ¼Ò¤Îº®Íð¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤Æ¤âÊÖÅú¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ï¢Íí¤¬ÅÓÀä¤¨¤¿¤Þ¤Þ»þ´Ö¤À¤±¤¬²á¤®¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ò¼õ¤±¡¢Áª¼êËÜ¿Í¤¿¤Á¤ÏSNS¾å¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¼ñ»Ý¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤â¾ÜºÙ¤òÇÄ°®¤Ç¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤òÉÔ°Â¤Ë¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡£ÅöÆü¤Ï¡¢²ñ¾ì¤Î±äÄ¹ÎÁ¶â¤ò¼«Ê¢¤ÇÉéÃ´¤·¤Æ¤Ç¤â¡¢¾¯¤·¤Ç¤âËþÂ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤·¤¿¤¤¡×
º¾µ½¤È¤·¤«¤¤¤¨¤Ê¤¤±¿±Ä¤Î»ê¤é¤Ê¤µ
³«ºÅ¤µ¤¨´í¤Ö¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢SNS¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¾ðÊó¤òÁí¹ç¤¹¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤ä¤éÌµ»ö¤Ë¡Ä¡Ä¤È¤ÏÅþÄì¸À¤¨¤Ê¤¤¤¬¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º³«ºÅ¤Ë¤Ï¤³¤®¤Ä¤±¤¿¤è¤¦¤À¡£
ÅöÆü¤Ï¡¢Î¾Áª¼ê¤¬¾Ð´é¤òÀä¤ä¤µ¤ºµÙ·Æ¤â¼è¤é¤º¤Ë¥µ¥¤¥ó¤ò½ñ¤Â³¤±¤ë¿ÀÂÐ±þ¤ò¸«¤»¡¢MC¤âÁ´ÎÏ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤ËËÛÁö¤·¡¢±¿±Ä¤ÎÉÔ¼êºÝ¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÁª¼ê¤äMC¤ò¥Õ¥¡¥ó¤â°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ»Ù¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤¿Á´°÷¤¬¶¨ÎÏ¤·¹ç¤¢¤¦¤³¤È¤Ç¡¢´ñÀ×Åª¤Ë¤Ê¤´¤ä¤«¤ÇËþÂÅÙ¤Î¹â¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¢¤ë¡Ê¼ÂºÝ¤Ï³Æ¼«¤¤¤í¤¤¤í»×¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âSNS¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¤Ï¤½¤¦ÆÉ¤á¤ë¡Ë¡£
¤Ê¤ª¡¢ÅöÆü²ñ¾ì¤Ë±¿±Ä²ñ¼Ò¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï»Ñ¤ò¸«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡Ö²¿¤â»ö¾ð¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡¢¼Â¤Ï±¿±Ä²ñ¼Ò¤Î´Ø·¸¼Ô¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È»ØÅ¦¤¹¤ëÅê¹Æ¤âSNS¾å¤Ë¸«¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¸½»þÅÀ¤Ç»ö¼Â³ÎÇ§¤Ï¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¿¿µ¶¤ÏÄê¤«¤Ç¤Ê¤¤¡£
¸åÆü¡¢±¿±Ä²ñ¼Ò¤«¤é¡¢ÉÔ»²²Ã¤À¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤ÎÊÖ¶âÂÐ±þ¤ò¤¹¤ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤ä¡¢¿ô¡¹¤ÎÉÔ¼êºÝ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ÈÁª¼ê¤ÎÁÐÊý¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿¤³¤È¤Ø¤Î¤ªÏÍ¤Ó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£º¾µ½¤È¤½¤·¤é¤ì¤è¤¦¤È¤âÃ×¤·Êý¤Ê¤¤±¿±Ä¤Î»ê¤é¤Ê¤µ¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå»ý¤ÁÆ¨¤²¤Ê¤É¤Î·èÄêÅª¤ÊÈÈºá¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£
º£²ó¤Î°ì·ï¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯¸åÀ¤¤Ë¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ë¡¢¤¢¤ë¼ïÅÁÀâ¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿¤º¤µ¤ó¤Ê±¿±Ä¤Ë¤è¤ë¤¢¤ä¤·¤²¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¼Â¤ÏºÇ¶á¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤Î»°¿¹Âçµ®Áª¼ê¤¬13Æü¤Ë±ÛÃ«»Ô¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤â¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆºÂÀÊ°ÌÃÖ¤äÆÃÅµ¤ÎÊÑ¹¹¤¬¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢º®Íð¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
±¿±Ä²ñ¼Ò¤È¤Î²»¿®ÉÔÄÌ¤Ë¤è¤ë¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå»ý¤ÁÆ¨¤²µ¿ÏÇ¤ä¡¢Ä¾Á°¡¦ÅöÆü¤ÎÂçÉý¤ÊÆâÍÆÊÑ¹¹¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ¤½¤Î¤â¤Î¤¬ÃÕÀÛ¤¹¤®¤ë¤³¤È¤Ê¤É¡¢Æ±ÍÍ¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï³ÆÃÏ¤ÇÁê¼¡¤¤¤ÇÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
