既婚の男性職員とホテルに複数回行っていた問題で辞職した前橋市の小川晶・前市長（４２）は１７日、来年１月５日告示、１２日投開票の市長選に無所属で立候補することを表明した。

問題について謝罪しつつ、「実現力を持っているのは私だ」と強調した。市長選は、既に立候補を表明した新人２人との三つどもえの戦いとなる可能性が高まった。

市内で記者会見した小川氏は「辞職してからどれだけ多くの人たちが私に期待し、私が大きな失望を与えたかを心に刻む日々を送ってきた」と謝罪。その上で、「どんな逆風でも、もう一度前橋を変えていく。そのために人生を懸けて、市長選に再びチャレンジすることを決意した」と述べた。

決断の時期については、「資格があるのか考えながら３週間過ごした。昨日夜遅くまで考えて判断した」と語った。

市長選の争点は「私に対する判断を仰ぐという選挙」とし、物価高対策を公約に加えるとした。出馬表明した新人２人に対しては、「子育て（施策）はこれまで実現しているものがある」と強調した。

一方、問題発覚後、辞職前は道義的責任をとって給与５０％の減額を表明したが、当選した場合の対応は「現段階では未定」とした。

弁護士・丸山彬氏と元市議・店橋世津子氏も立候補を表明

市長選には、弁護士の丸山彬氏（３９）と元市議の店橋世津子氏（６４）の新人２人が立候補を表明している。

丸山氏は１７日、市内の大型商業施設前に立ち、「イメージが低下した前橋を一刻も早く立て直したい」などと通行人らに向けて声を張り上げた。陣営幹部は「相手のことは気にしない。応援の裾野を広げ、クリーンな市長を育てたい」と語り、小川氏の立候補表明は意に介さなかった。

店橋氏は、昨年の市長選で小川氏を自主支援した共産党系市民団体「民主市政の会」が擁立し、共産が推薦する。党県委員会の渋沢哲男委員長は小川氏の表明を受け、「不信感は市民の間に根強い」と述べた。

一方、立候補予定者説明会に出席した日本維新の会の県議は同日、不出馬を発表した。