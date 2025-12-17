犬が『人の体の上で眠る』心理５選

添い寝したがる犬の中には、飼い主の体の上で眠りたがる犬もいます。なぜ人の体の上で眠りたがるのでしょうか。ここでは愛犬が飼い主と寝たがる理由を紹介します。

1.安心できるから

飼い主の体の上で眠るということは、飼い主の体温や匂い、息遣いを感じることができます。また、胸元やお腹の上であれば、心臓に近いので、心拍を感じられるでしょう。

このように、飼い主を感じながら眠ることで、犬は安心して熟睡できます。警戒心の強い犬にとって、信頼できる飼い主と眠り、安眠できることは、とても重要なことなのです。

2.寝ている間も甘えたいから

普段から甘えんぼうな犬の場合は、寝ている間も飼い主さんのそばにいたい、甘えたいという気持ちが強くて体の上に乗ってくることもあります。

大好きな飼い主にくっついていることで「甘えたい」という欲求が満たされるので、自然に快適な眠りにつけるという理由もあるでしょう。

3.体温が温かいから

寒い冬の時期には、犬も寒さを凌ごうと暖を取る行動をとることが増えます。例えば、飼い主の布団に潜り込んできたり、コタツに入り込んできたり、飼い主に密着することで暖を取ろうとすることもあるでしょう。

寝ているときは、体温も活動中より下がりやすいので、犬は飼い主の体の上に乗って、飼い主の体温で暖を取ろうとすることがあります。

4.何かあっても守ってもらえるから

犬が飼い主の体の上で眠りたがる心理として、「何かあっても守ってもらえる」という不安を払拭する目的もあります。

また、飼い主の足の上に頭を反対向きにして眠っている場合は、「こっちから敵がきたら、飼い主さんを守らなくちゃ」という使命感を抱いている犬も。

5.幸せを感じられるから

ここまで見てきたように、犬が人の体の上で眠る理由は、飼い主を身近に感じることで安心感や愛情を感じたいから、という理由が大きいと言えるでしょう。

犬にとって、愛情や安心は幸福感につながるので、眠っている時に飼い主の体の上で眠ることで、幸せを感じられるという心理も働いていると考えられます。

愛犬が飼い主と寝たがるときに注意すべきこと

愛犬が飼い主と寝たがるときは、お互いの安全性を確保することが重要です。

例えば、飼い主の寝相が悪いと、寝ている間に添い寝している愛犬を蹴ったり押し潰してしまう恐れがあります。寝相が悪いと自覚がある方は、添い寝は控え、同じ寝室内にベッドを置いてあげるなど対策しましょう。

また、口周りを舐める癖を持つ犬の場合は、就寝中に飼い主やお子様の口を直接舐めてしまうこともあります。口を直接舐められてしまうと、犬の口内に潜むバイ菌がうつってしまうので、感染しないよう注意が必要です。

まとめ

犬が人の体の上で眠りたがる心理には、甘えたいという欲求や安心したいという気持ちが隠れています。お互いの安全を確保した上で、衛生面に気をつけて添い寝してあげましょう。