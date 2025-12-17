2025年12月15日、「みどりの『わ』交流のつどい」に出席された秋篠宮家の次女・佳子さま。式典では「みどりは、私たちにうるおいや安らぎ、季節の移ろいを感じさせてくれます。また、地球温暖化やヒートアイランド現象を緩和し、様々な生き物を育み、防災にも大切な役割を果たしています」などとおことばを述べられた。

【写真】白いジャケットと合わせた佳子さまのミントグリーンのワンピース全身姿を見る。他、賛否を呼んだ「クッキリドレス」や「99000円」スカートコーデなども

この日、佳子さまがお召しになっていたのは透け感のある淡いミントグリーンのワンピース。「ANAYI（アナイ）」というブランドの「シアードビープリーツ ワンピース」という商品で価格は6万9300円（税込・以下同）だ。

このワンピースは過去にも度々お召しになっており、2025年5月の「全国都市緑化祭」の式典や同年6月のブラジル公式訪問、10月に滋賀県を訪問された際にも選ばれている。

ブランドの公式サイトによるとワンピースのスカーフタイは取り外しが可能で、佳子さまは、スカーフタイを取り外すだけではなく、前で結んだり、後ろで結ぶアレンジをしている。リボンスタイルは華やかさを演出し、スカーフタイが無い状態のボトルネックはすっきりとした印象を与える。

これまでは、ワンピース単体でさまざまな着こなしをみせられたが、今回は白いジャケットを合わせていた。ツイードと見られるジャケットの生地が、冬らしさを演出している。そしてジャケットの上にワンピースのリボンを重ねることで、きちんと感を演出しながら、フェミニンで優しい雰囲気にしていた。

佳子さまは2022年から日本工芸会の総裁を務められており、公務の際には、よくご当地にゆかりのアクセサリーを身につけられてきた。今回は花の形をした美濃焼のイヤリングを選ばれた。このイヤリングは岐阜県多治見市の「七窯社」の「優花」という商品の白色で、価格は5500円。今年5月にも、今回と同じワンピースとイヤリングを合わせている。花びらの白と中心のグリーンが、ワンピースとジャケットの色とマッチしていた。

春と秋冬にこのワンピースをお召しになっているが長袖ながら、透け感のある素材で夏にも着られそうな軽やかさがある。"お気に入り"の一着を季節をまたいで着回す姿から佳子さまのおしゃれ上級者ぶりがうかがえる。