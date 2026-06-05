球団OBでレジェンドの「イチローさんに認知してもらいたい」と活躍を誓うオリックスのマシュー(写真=北野正樹) BASEBALL KING

育成ドラフト2位の新人マシューが躍動「イチローさんに認知して」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • オリックスの育成ドラフト2位の新人、マシューがマウンドで躍動している
  • イチローさんに認知していただけるように、活躍します」とコメント
  • 入団会見では「将来は『イチロー』の登録名も」と話した
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