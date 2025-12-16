テレビの「デカ盛り」番組の取材依頼に応じて、大量の食材を用意していたものの、番組側から何の連絡もないまま閉店時間を迎えたラーメン店の“怒りの告白”が話題を呼んでいる。

「被害を訴えたのは、札幌市の『らぁめん銀波露』札幌手稲店です。同店は12月14日、Xの公式アカウントを更新。《今日予定していた全国テレビのデカ盛りの撮影が連絡無しで閉店時間を迎えました。》と切り出すと、番組に対して《2〜8kgのラーメンをお願いすると言われていてマックスの8kgの材料を用意していました。明日には全て使い切りたいのでお時間があれば銀波露手稲店でお食事していただけませんか?》と投げかけました。そのうえで、《捨てるのは嫌なのでお願いします。》と、撮影スタッフが来なかったことで、大量に食材が余った怒りをポストした形です」（スポーツ紙記者）

この怒りの投稿は、2000万件を超えるインプレッションを記録。コメント欄には、

《連絡一本で防げた話なのに…。現場の人が報われなさすぎる》

《コンプラ違反です どこのテレビ局か公表すべきです》

など、番組側に対する批判が殺到した。グルメブロガーも、《酷いですね ボクも地上波全国情報で紹介してもらえる予定から情報や人の紹介だけ抜かれて逃げられた事が複数回あります。店舗さんのお話も似たような話を良く聞きます。》とコメントを寄せるなど、テレビ局のずさんな仕事ぶりを指摘する声も複数、寄せられていた。

「ユーザーからは、テレビ局や番組名を明かすべきだとの声も多く寄せられましたが、同店は翌15日のポストで《テレビ局、番組名を聞かれておりますがこちら側が不利になるのを考えて全国テレビと表記しています! 今後も名前は書く事はないのでご了承ください》と、番組名などを明かす考えはないことを説明し、そのうえで、《まずは昨日使わなかった材料たちをロスにしない一心でいます! ご心配おかけしてしまったいつも関わってくださる皆様申し訳ないです》とポストしました。

残った食材の行方が心配されていましたが、多くのユーザーが、フードロスを避けたいと訴えるお店のポストをシェアし、結果的に、翌15日はオープン前から行列ができたようで、最終的に食材をすべて使い切ることができたとお店は報告しました。また、協力してくれたお客への感謝をつづっています」（同前）

テレビ局の傲慢な態度や対応が、SNSでしばしば報告される昨今。今回、同店に取材を申し込んでいた番組関係者も、真摯に反省する必要がありそうだ。