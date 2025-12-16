インスタグラムを更新

大人気の女子アスリートが初対面を果たした。バドミントン女子ダブルスの2024年パリ五輪銅メダリスト、志田千陽（再春館製薬所）が16日までに自身のインスタグラムのストーリー機能を更新。バレーボール女子日本代表・佐藤淑乃（NECレッドロケッツ川崎）との交流を明かしている。

笑みを浮かべる志田の隣には、佐藤がいた。志田は自身のインスタグラムのストーリー機能で2ショット写真を公開した。

「はじめましての、よしのちゃん 同じアイドル好きなのも嬉しいし美人で、スタイルよくて 人柄の良さが初対面にして出てて 気が緩んでたくさん喋っちゃった笑 めちゃ楽しかった〜！ 絶対また行こうね〜」

佐藤も同様にストーリー機能で「美味しい焼肉食べさせてもらった上にたくさんおしゃべり出来て余韻〜 ありがとうございました 次はお買い物で散財しようネ」として笑顔の写真を投稿した。

28歳の志田は松山奈未との“シダマツ”でパリ五輪銅メダル。今年8月の世界選手権を最後にペアを解散し、現在は五十嵐有紗とペアを組んでいる。24歳の佐藤は日本代表の次世代エースとして、今季のネーションズリーグなどで活躍した。



