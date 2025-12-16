お笑いコンビ「ミルクボーイ」が16日、ABCラジオ「ミルクボーイの火曜日やないか！」に出演。「M-1グランプリ2025」審査員に就任した駒場孝（39）が思わぬツッコミを浴びた。

冒頭、内海崇が「リスナーの皆さんには秘密にしてて申し訳ございませんでした」と切りだし、14日に発表された駒場のM-1審査員をあらためて報告。直後に同局・鷲尾千尋アナから「駒場さん、小っちゃなりました？」と指摘され、内海にも「痩せたよね」と言われた。

駒場は「めっちゃ食べてるのよ。お腹はすくねんけど、体重計乗ってもほんまにどんどんカサ減ってるねん」と吐露。「マネジャーさんにも言われた…“老けましたし、小っさなりましたよね”って」と告白した。

鷲尾アナに「ストレスかかってますやん、大丈夫ですか？」と心配され、「そうやね、なんか…そんな気持ちないのに、体は正直で。なんか小っちゃなったよな。服もダボダボになってるねん。不思議やわ」と苦笑いした。

「二の腕もだいぶ細くなってる」と気づかれ、筋肉芸人の面目丸つぶれ。「何も変わらん生活してるねんけど、どんどん痩せていくねん」と明かした。

「まあまあまあまあ…M-1に出た時の感じやわ。優勝した後ほんまに忙しくなって、トレーニングするけど頭使うからお腹はどんどん減る。いっぱい食べるけど、痩せていくっていう現象」と、当時の苦労とM-1初審査員への重圧を重ねていた。