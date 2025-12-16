バラエティ特番『ウルトラタクシー』（TBS系）で、木村拓哉さんがSnow Man目黒蓮さんに発した結婚観に、一部の目黒さんファンが悲鳴を上げています。



それでも木村さんは噓偽りの無い姿勢で、近年ますます支持を高めてきました。かつては「家族の影が見えると人気が落ちる」と思われていた木村さんの好感度が爆上がりしている背景を探ります。◆トップアイドルが20代で結婚した衝撃



同番組では、木村さんが目黒さんと中華料理屋に入り、2人で本音の真剣トークを繰り広げました。その中で特に注目されたのが、人生の「分岐点」について木村さんが「家族を得たのが、最大の分岐点かもしれない」と語ったことです。



木村さんはSMAPのメンバーとして、また俳優として人気絶頂の最中、2000年に工藤静香さんと28歳で結婚。その後、長女・Cocomiさん、次女・Koki,さんが誕生しています。



目黒さんは以前から、結婚に関心があるような発言をしてきました。そこに、大先輩であり『教場』シリーズ（フジテレビ系）でも共演し、憧れの眼差しを向ける木村さんから、堂々と「家族を得たこと」が分岐点になったと伝えられたのです。



そのため一部の目黒さんファンから、「めめ（目黒さんの愛称）は影響を受けないで欲しい」と悲痛な声が上がることになりました。



目黒さんは現在、木村さんが結婚した時と同じ28歳ですから、一部ファンからそうした心配の声が出るのも無理はありません。今も昔も、トップアイドルの20代の結婚というのは、ファンにとっては考えたくない一大事です。



◆悲しむファンがいる一方、家族の話を徐々に解禁



木村さんが結婚した際も、ファンがショックを受け嘆き悲しむ声はありました。ですが、木村さんはその後も数多のドラマをヒットさせ、社会現象を巻き起こしています。グループも、2016年の解散までトップを走り続けました。



現役アイドル時代は、結婚生活について言及することはほぼ無かったものの、ソロになって娘のKoki,さん、Cocomiさんがデビューしてからは徐々に解禁。



Instagramでは4人家族の誰かが誕生日を迎えると、お互いお祝いメッセージを送ったり、夫婦のツーショットや家族写真が投稿されてきました。



2021年には『ホンマでっか!?TV』（フジ系）で、MCの明石家さんまさんから「いいオンナ捕まえたしなぁ」と、工藤さんのことを連想させる言葉をかけられ、ちょっと得意げに頷いたこともありました。



◆愛情表現をつらぬき、世間の風当たりも変化



今年11月にはさらにそれが加速。自身のYouTube動画内で、占い師からネガティブなことを考えなくなった時期を告げられると、「それが結婚した年だと思います」と回答。



『有働Times』（テレビ朝日系）出演時には、有働由美子さんから尋ねられた自身の結婚会見についての質問にも誠実に応じました。そして冒頭の人生の「分岐点」にまつわる話に続くのです。



最初に家族について触れ始めた頃は、「娘の芸能活動の後押し」、「家族売り」というネガティブな捉えられ方もしました。そして、木村さんをまだまだアイドルのように追いかけている女性ファンも多く、家族については「隠して欲しい」との声もありました。



しかし、木村さんは家族に対する愛情表現を貫いてきました。その中で、世間の風当たりが変わってきたのです。



◆驚異の「ノースキャンダル」から伝わる家族愛



昨今、人気タレントや有名スポーツ選手などのコンプライアンス違反、不倫・二股といった女性スキャンダルが次々と報じられてきました。



そうした報道があるたびに、あらためて木村さんが結婚以来、浮ついた話も無く、家族をずっと大切にしてきていることが掘り返されるようになったのです。



その凄さを称賛する投稿がSNSを賑わせる中で、木村さんの清廉潔白さがドジャースの大谷翔平さんと並び称えられることもあります。



ただ、昨年結婚して第一子が誕生したばかりの大谷さんに対し、結婚25周年で、娘さんが2人とも20代前半になった上での木村さんのノースキャンダルは驚異的としか思えません。



◆木村拓哉、無双状態に突入!?



もはや木村さんが何もしなくても、他の有名人の不祥事が出る度に好感度が上がっていくという無双状態に突入しています。



時代の変遷と共に、大いに脚光を浴びることになった木村さんの家族愛。



365日、スーパースターとして自然体でありながら、紳士的振る舞いを続けられる木村さんには、畏敬の念を覚えるばかりです。



＜文／こじらぶ＞



【こじらぶ】

フリーライター・コラムニスト。言語学修士。男性&女性アイドル、地下、ローカルなど様々な現場を経験。ドラマ、スポーツ、エンタメ全般から時事ネタまで。俳優、アイドルなどのインタビューも。X: @kojirabu0419