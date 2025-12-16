この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

気象予報士の松浦悠真氏が、自身のYouTubeチャンネル「【マニアック天気】松浦悠真」で「【早期天候情報】12月21日以降は全国的に著しい高温に 偏差＋5℃以上の強い暖気流入」と題した動画を公開した。動画では、気象庁から発表された早期天候情報に基づき、12月21日以降、全国的に気温が平年を大幅に上回る「著しい高温」となる見通しについて解説している。

松浦氏によると、今回の高温の主な要因は、日本の上空に平年より5℃以上も高い「強い暖気」が流れ込むことにあるという。この影響で、クリスマスや年末にかけて、全国的に季節外れの暖かさとなる可能性が指摘されている。同氏は、この時期としては異例の状況であり、気温の上昇が社会活動や農作物に影響を与える可能性にも言及した。

特に、気温の変動が大きくなることが予想されるため、日々の服装選びや体調管理には注意が必要である。松浦氏は「最新の気象情報をこまめに確認し、寒暖差に対応できる準備をしてほしい」と呼びかけた。また、雪の多い地域では、気温の上昇による融雪災害にも警戒が必要だと補足した。

12月21日以降、全国的に平年を大きく上回る気温となる見込みだ。年末年始の計画を立てる際は、最新の天気予報を確認し、気温の変動に備えることが重要である。

YouTubeの動画内容

00:00

結論：12月21日以降、全国的に「著しい高温」へ
02:10

なぜ高温に？平年差+5℃以上の暖気の正体
04:30

全国の気温予想と生活への影響
06:50

まとめと今後の見通し

