―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の12月12日から15日の決算発表を経て16日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

▲No.2　テラドローン <278A>
　26年1月期第3四半期累計(2-10月)の連結最終損益は4.8億円の赤字(前年同期は2.7億円の赤字)に赤字幅が拡大した。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<3134> Ｈａｍｅｅ 　　東Ｓ 　 -11.17 　 12/15　　上期　　　-47.05
<278A> テラドローン 　東Ｇ 　 -10.82 　 12/15　　　3Q　　　　赤拡
<3988> ＳＹＳＨＤ 　　東Ｓ　　 -8.12 　 12/15　　　1Q　　　-23.37
<2345> クシム 　　　　東Ｓ　　 -7.66 　 12/15　本決算　　　　　－
<3415> Ｔ－ＢＡＳＥ 　東Ｐ　　 -7.05 　 12/15　　　3Q　　　 44.46

<4380> Ｍマート 　　　東Ｇ　　 -6.89 　 12/15　　　3Q　　　 28.18
<5248> テクノロジー 　東Ｇ　　 -6.84 　 12/15　　　3Q　　　-13.90
<3804> システムディ 　東Ｓ　　 -4.18 　 12/15　本決算　　　　8.80
<6838> 多摩川ＨＤ 　　東Ｓ　　 -3.98 　 12/15　本決算　　　　　－
<9444> トーシンＨＤ 　東Ｓ　　 -2.70 　 12/15　　上期　　　　黒転

<7983> ミロク 　　　　東Ｓ　　 -2.49 　 12/15　本決算　　　-71.56
<8917> ファースト住 　東Ｓ　　 -2.37 　 12/15　本決算　　　　6.29
<7683> ＷＡ 　　　　　東Ｐ　　 -2.17 　 12/15　　　3Q　　　-17.18
<9425> ＲｅＹｕｕ 　　東Ｓ　　 -2.09 　 12/15　本決算　　　　　－
<3195> ジェネパ 　　　東Ｇ　　 -1.97 　 12/15　本決算　　　 34.83

<4627> ナトコ 　　　　東Ｓ　　 -1.76 　 12/15　本決算　　　　2.72
<2424> ブラス 　　　　東Ｓ　　 -1.23 　 12/15　　　1Q　　　　赤転
<1840> 土屋ＨＤ 　　　東Ｓ　　 -0.88 　 12/15　本決算　　　　黒転
<7810> クロスフォー 　東Ｓ　　 -0.67 　 12/15　　　1Q　　　500.00

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした16日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース