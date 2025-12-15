「不意打ちすぎて涙腺崩壊」近藤千尋、夫・ジャンポケ太田からのサプライズ報告！ 娘3人との家族ショットも
モデルの近藤千尋さんは12月15日、自身のInstagramを更新。夫でお笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久さんや娘たちとのプライベートショットを公開しました。
【写真】近藤千尋＆家族の誕生日ショット
続けて、「今年も健康に幸せにお誕生日を迎えることができてとっても嬉しいです 大切なみなさんに恩返しができるような そんな年にしたいなぁ〜」と、ファンへの感謝と今後の抱負もつづりました。
ファンからは、「ちぴちゃんお誕生日おめでとうございます」「花束サプライズすてき！」「いつも家族愛にほっこりしています」「いつもキュートで可愛い笑顔が大好きです」「嬉しいですね」「素敵な1年になります様に」などの声が上がっています。
(文:中村 凪)
【写真】近藤千尋＆家族の誕生日ショット
「いつも家族愛にほっこりしています」近藤さんは「昨日はすき焼きを作っていたら娘たちとパパがお花を持って登場 不意打ちすぎて涙腺崩壊お母さんでした」とつづり、4枚の写真を投稿。太田さんと3人の娘たちからサプライズで花束をもらい、感激のあまり涙してしまったようです。1枚目では、家族みんなで写った姿を披露。すてきな笑顔を見せています。
ファンからは、「ちぴちゃんお誕生日おめでとうございます」「花束サプライズすてき！」「いつも家族愛にほっこりしています」「いつもキュートで可愛い笑顔が大好きです」「嬉しいですね」「素敵な1年になります様に」などの声が上がっています。
太田さんの誕生日も家族で祝福10日には「happy birthday my loveeeeee」と、太田さんの誕生日を祝った近藤さん。ラブラブな夫婦ショットや親子ショットに、「お似合いすぎて2人とも最高です」「幸せ伝わる写真に毎年癒される」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)