ヤーマンが４日ぶり反発、２５年１２月期業績予想を下方修正もアク抜け感強まる ヤーマンが４日ぶり反発、２５年１２月期業績予想を下方修正もアク抜け感強まる

ヤーマン<6630.T>が４日ぶりに反発している。前週末１２日の取引終了後、２５年１２月期の連結業績予想について、売上高を１８０億円から１６５億円へ、営業損益を４億５０００万円の黒字から８億円の赤字、最終損益を２億５０００万円の黒字から１４億円の赤字へ下方修正したが、アク抜け感から買われているようだ。



決算期変更に伴い８カ月の変則決算となることから前期との比較はできないものの、インバウンド客の落ち込みや広告宣伝費の抑制による売上高の減少に加え、円安による仕入れ価格の上昇の影響を受けたことが要因。また、将来に向けた事業構造の転換を確実にするため、財務基盤再構築に伴う一時的な費用を計上することも響くという。



同時に発表した１０月中間期決算は、売上高１１５億１１００万円（前年同期比９．５％減）、営業損益１１億６０００万円の赤字（前年同期６億４３００万円の黒字）、最終損益１１億９６００万円の赤字（同６００万円の黒字）だった。新規取引先開拓の遅れやインバウンド客の落ち込みなどが影響した。



出所：MINKABU PRESS