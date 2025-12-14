フライブルクvsドルトムント スタメン発表
[12.14 ブンデスリーガ第14節](Europa-Park Stadion)
※23:30開始
<出場メンバー>
[フライブルク]
先発
GK 1 ノア・アトゥボル
DF 5 アントニー・ユング
DF 17 ルーカス・キュブラー
DF 28 マティアス・ギンター
DF 30 クリスティアン・ギュンター
MF 6 パトリック・オスターハーゲ
MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン
MF 14 鈴木唯人
MF 29 フィリップ・トロイ
MF 44 ヨハン・マンザンビ
FW 9 ルーカス・ヘーラー
控え
GK 21 フロリアン・ミュラー
DF 33 ジョルディ・マケンゴ
DF 43 B. Ogbus
MF 27 ニコラス・ヘフラー
MF 32 ビンチェンツォ・グリフォ
FW 7 デリー・シャーハント
FW 20 ジュニア・アダム
FW 22 シリアケ・イリエ
FW 31 イゴール・マタノビッチ
監督
ユリアン・シュスター
[ドルトムント]
先発
GK 1 グレゴール・コベル
DF 4 ニコ・シュロッターベック
DF 5 ラミ・ベンセバイニ
DF 23 エムレ・ジャン
MF 2 ヤン・コウト
MF 7 ジョーブ・ベリンガム
MF 8 フェリックス・ヌメチャ
MF 17 カーニー・チュクエメカ
MF 21 ファビオ・シウバ
MF 26 ユリアン・リエルソン
FW 9 セール・ギラシ
控え
GK 30 パトリック・ドレベス
GK 33 アレクサンダー・マイアー
DF 24 ダニエル・スベンソン
DF 25 ニクラス・ジューレ
MF 13 パスカル・グロス
FW 14 マクシミリアン・バイアー
FW 27 カリム・アデイェミ
監督
ニコ・コバチ
※23:30開始
<出場メンバー>
[フライブルク]
先発
GK 1 ノア・アトゥボル
DF 5 アントニー・ユング
DF 17 ルーカス・キュブラー
DF 28 マティアス・ギンター
DF 30 クリスティアン・ギュンター
MF 6 パトリック・オスターハーゲ
MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン
MF 14 鈴木唯人
MF 29 フィリップ・トロイ
FW 9 ルーカス・ヘーラー
控え
GK 21 フロリアン・ミュラー
DF 33 ジョルディ・マケンゴ
DF 43 B. Ogbus
MF 27 ニコラス・ヘフラー
MF 32 ビンチェンツォ・グリフォ
FW 7 デリー・シャーハント
FW 20 ジュニア・アダム
FW 22 シリアケ・イリエ
FW 31 イゴール・マタノビッチ
監督
ユリアン・シュスター
[ドルトムント]
先発
GK 1 グレゴール・コベル
DF 4 ニコ・シュロッターベック
DF 5 ラミ・ベンセバイニ
DF 23 エムレ・ジャン
MF 2 ヤン・コウト
MF 7 ジョーブ・ベリンガム
MF 8 フェリックス・ヌメチャ
MF 17 カーニー・チュクエメカ
MF 21 ファビオ・シウバ
MF 26 ユリアン・リエルソン
FW 9 セール・ギラシ
控え
GK 30 パトリック・ドレベス
GK 33 アレクサンダー・マイアー
DF 24 ダニエル・スベンソン
DF 25 ニクラス・ジューレ
MF 13 パスカル・グロス
FW 14 マクシミリアン・バイアー
FW 27 カリム・アデイェミ
監督
ニコ・コバチ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります