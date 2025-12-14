[12.14 ブンデスリーガ第14節](Europa-Park Stadion)

※23:30開始

<出場メンバー>

[フライブルク]

先発

GK 1 ノア・アトゥボル

DF 5 アントニー・ユング

DF 17 ルーカス・キュブラー

DF 28 マティアス・ギンター

DF 30 クリスティアン・ギュンター

MF 6 パトリック・オスターハーゲ

MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン

MF 14 鈴木唯人

MF 29 フィリップ・トロイ

MF 44 ヨハン・マンザンビ

FW 9 ルーカス・ヘーラー

控え

GK 21 フロリアン・ミュラー

DF 33 ジョルディ・マケンゴ

DF 43 B. Ogbus

MF 27 ニコラス・ヘフラー

MF 32 ビンチェンツォ・グリフォ

FW 7 デリー・シャーハント

FW 20 ジュニア・アダム

FW 22 シリアケ・イリエ

FW 31 イゴール・マタノビッチ

監督

ユリアン・シュスター

[ドルトムント]

先発

GK 1 グレゴール・コベル

DF 4 ニコ・シュロッターベック

DF 5 ラミ・ベンセバイニ

DF 23 エムレ・ジャン

MF 2 ヤン・コウト

MF 7 ジョーブ・ベリンガム

MF 8 フェリックス・ヌメチャ

MF 17 カーニー・チュクエメカ

MF 21 ファビオ・シウバ

MF 26 ユリアン・リエルソン

FW 9 セール・ギラシ

控え

GK 30 パトリック・ドレベス

GK 33 アレクサンダー・マイアー

DF 24 ダニエル・スベンソン

DF 25 ニクラス・ジューレ

MF 13 パスカル・グロス

FW 14 マクシミリアン・バイアー

FW 27 カリム・アデイェミ

監督

ニコ・コバチ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります