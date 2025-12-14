ＴＢＳの安住紳一郎アナウンサーが１４日、パーソナリティーを務めるＴＢＳラジオ「安住紳一郎の日曜天国」（日曜・午前１０時）に生出演した。

安住アナは１２日に同局系「ひるおび！」（月〜金曜・午前１０時２５分）内の「ＪＮＮ ＮＥＷＳ」で東京・港区高輪の住宅火災をヘリコプターから中継、リポートしネット上で話題となった。

この日の生放送で「高輪の方で火災があって。９０歳のご婦人が病院に運ばれて命に別条がないようですけど、かなり町の真ん中だったのでニュースでも報じられていたようですけど」と切り出し「ちょうど私、別の番組でヘリコプターに乗ってて、山梨の方から新木場の方へヘリコプターの帰りだったんですけど、ホント、まもなく着きますみたいな感じで降りる準備していたら」と振り返った。

続けて「ちょうど高輪と新木場…空から見ると近いんでね。白い煙が上がっていたんで、ヘリコプターが通る道すがらだったので」とし「ヘリコプターにカメラ付いているんでニュースとして取材しますっていうことが急に決まって、私が機体に乗っているので、リポートしてくださいって急に本社から連絡があって、それでリポートして戻ってきたんですけど」と緊急リポートの経緯を明かした。

そして「上空から見ると煙ってのは、すごく高くまで上がるってのがわかりましたし、火災って怖いなと思いました。お住まいの方が無事だと聞いてほっとしました」と明かしていた。