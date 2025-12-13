King ＆ Prince×50TA（狩野英孝）「MステSUPER LIVE」でパフォーマンス決定 提供楽曲を初披露
【モデルプレス＝2025/12/13】King ＆ Prince（永瀬廉、高橋海人※「高」は正式には「はしごだか」）と50TA（狩野英孝）が、12月26日に放送されるテレビ朝日系「ミュージックステーション SUPER LIVE 2025」（午後4時30分〜よる11時10分）でコラボレーションすることが決定。13日放送の「ロンドンハーツSP〜50TAに超人気者から楽曲提供オファーが！！」（よる10時20分〜）で明らかになった。
【写真】STARTOアイドル、ポンパ×制服“平成ビジュアル”で名曲熱唱
13日に放送された「ロンドンハーツSP〜50TAに超人気者から楽曲提供オファーが！！」でKing ＆ Princeに楽曲提供したことが明かされた50TA。その楽曲「希望の丘」を12月26日に生放送されるミュージックステーション「SUPER LIVE 2025」にて、King ＆ Princeと 50TAが3人で初パフォーマンス。コールアンドレスポンスの“差し上げます”“頂きます”の振付も3人で初披露する。
そして、16日よる11時15分〜放送のロンドンハーツは「50TAスペシャル延長戦」を放送。実はKing ＆ Princeに2曲提出していた50TA。惜しくも選ばれなかった方はキラキラしたラブソング。King ＆ Princeも見守る中、50TAがパフォーマンスを披露。そして、淳からまたもや重大発表が…。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆King ＆ Prince、50TAとともに「Mステ」出演
13日に放送された「ロンドンハーツSP〜50TAに超人気者から楽曲提供オファーが！！」でKing ＆ Princeに楽曲提供したことが明かされた50TA。その楽曲「希望の丘」を12月26日に生放送されるミュージックステーション「SUPER LIVE 2025」にて、King ＆ Princeと 50TAが3人で初パフォーマンス。コールアンドレスポンスの“差し上げます”“頂きます”の振付も3人で初披露する。
◆「50TAスペシャル延長戦」放送決定
そして、16日よる11時15分〜放送のロンドンハーツは「50TAスペシャル延長戦」を放送。実はKing ＆ Princeに2曲提出していた50TA。惜しくも選ばれなかった方はキラキラしたラブソング。King ＆ Princeも見守る中、50TAがパフォーマンスを披露。そして、淳からまたもや重大発表が…。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】