元ＮＨＫのキャスター・大越健介氏と有働由美子アナウンサーが１２日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋５０年目深掘りＳＰ第４弾 奇跡の共演編」（午後８時１０分）で民放初共演を果たした。

司会の黒柳徹子、付き添い役のマツコ・デラックスとの共演で、自らのリクエストで１９８６年放送の星野仙一さん出演の「徹子の部屋」の映像が流されると感慨深げに見守った有働アナ。

黒柳に「あなたは星野さんと噂があったの？」とズバリと聞かれた上、マツコに「星野さんだけじゃなくて、複数の野球選手と噂になりました」とたたみかけられると「何、何？」と苦笑。

「星野さんは『サンデースポーツ』というＮＨＫの番組の初代キャスターで、以来、『サンデースポーツ』のキャスターをよく指導して下さって」と続けた後、「ある日、東スポの１面に『星野監督、有働アナ、結婚か？』みたいなのが出て。びっくりして。よく読んでいったら東スポがちゃんと星野さんに当てていて。星野さんに、これは事実か？って確認したら笑って『そんなことあるわけないやろ。俺は面食いだ』って。それが最後だったんです。１面の（記事の）」と回顧。

「かわいそうでしょ？」と続けたところでマツコに「かわいそうだよ。あんたはいつだって、かわいそうだよ」と言われ、「アハハ」と爆笑していた。