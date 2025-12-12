「面倒な白髪染め」に終止符！？【40・50代】楽なのにシャレ見え♡「白髪ぼかしヘア」

気になる白髪、根元が伸びると、すぐ染めないといけないのがストレス……！ そんな日常からの解放に手を貸してくれるのが、「白髪をぼかす」という選択肢です。主な方法は、ハイライトを入れて、全体に均一な明るさを作ることで、まばらに点在する白髪を溶け込ませること。コストやダメージが気になる白髪染めから、コスパ良く、さらにラクにオシャレ度UPも狙える「白髪ぼかしカラー」にシフトしてみませんか？

細めに入れると自然に馴染む

パッと見て、ハイライトが主張していないことがわかる、細めのアレンジ。柔らかく馴染んでくれるため、根元だけがパキッと白く目立つ心配がありません。丸みのあるボブのなら、立体的に見えるのもメリットです。施術した@sakosakosakosakoさんいわく、「一度ハイライトを入れると、次回は1ヶ月半～2ヶ月に一度のメンテナンスカラーで十分」と、お手入れも楽になるのだとか。

丸みボブで立体感アップ

「派手すぎないけど、しっかりオシャレ」を目指して、スタイリストの@lacoupe.yomuraken1さんが作り上げたのが、このスタイル。丸みを帯びたボブとの組み合わせは、頭の形を良く見せながら、髪の豊かさも演出できるとあり、「40代～の女性から特に人気」とのことです。ハイライトが陰影の役割を果たし、白髪以外にもアプローチできます。

シャープなシルエットも楽しめる

明るいヌーディーベージュに、ナチュラルなコントラストで加えた細いハイライト。髪質やトーンによっては、のっぺり見えやすいスクエアシルエットですが、カラーによる工夫のおかげで、自然な立体感が生まれています。スッキリ見せつつ、さりげない奥行きをつけることで、大人っぽい深みを醸せます。

個性派にはプレイングカラー

「白髪を活かすカラーやおしゃれに放置できるカラー」が得意な@shoki______hairさんは、グラデーションカラーを応用した、プレイングカラーを提案。内側と表面の色合いが異なるため、髪が動くたびに、少しずつ異なるニュアンスを味わえます。外ハネボブの快活さも一段と加速するアレンジです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@sakosakosakosako様、@lacoupe.yomuraken1様、@shoki______hair様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nae.S