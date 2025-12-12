「色々危険かも」TikToker、“ベランダ改造”で炎上し謝罪。「これに許可出す管理会社ってどんなだよw」
TikTokerのSASHIさんは12月12日までに、自身のTikTokを更新。炎上した件について謝罪し、説明をしました。
【動画】ベランダを“改造”し炎上
コメントでは「隣との壁の前に物置いたらダメですよ。避難経路なんでね」「排水溝も石を引いてしまうと隣の人の雨水とか流れなくなっちゃうよ」「防火扉は塞ぐのダメです」「集合住宅のベランダでそれは色々危険かも」「ベランダは共用部です。災害時の避難経路にもなる為、物は極力置かないでください」と、多数の指摘が寄せられました。
SASHIさんはこれを受け、謝罪動画を公開。「前回の動画でご心配をおかけし申し訳ございません。多くのご意見・ご指摘を真摯に受け止め、ご説明させていただきます」とし、「こちらのベランダは非常ハシゴや仕切り板などはなく避難経路ではございません。また、撮影の度に物の出し入れや設置を行なっており 管理会社様にに許可を得て行なっております」と説明しました。
コメント欄では「これに許可出す管理会社ってどんなだよww」「謝ってるんだからこれ以上言わなくていいやろ」など、さまざまな声が寄せられました。(文:多町野 望)
「防火扉は塞ぐのダメです」SASHIさんは3日、「ベランダ改造しました ここが私のアナザースカイ」とつづり、動画を投稿。マンションと思われる自宅のベランダにソファーやテーブルを設置し、くつろぐスペースを作るという内容です。排水溝に石を敷き詰めるシーンもあります。
「火を使う料理をしてしまったことはルール違反でした」また謝罪動画の中では、「石を置くことでの排水溝が詰まってしまうことや、無知で恥ずかしながら 火を使う料理をしてしまったことはルール違反でしたので改善いたします。教えていただきありがとうございました」とも記しています。
