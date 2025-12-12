ハイレックスが後場上げ幅拡大、今期最終益予想は３．４倍で年間３４円増配計画◇

ハイレックスコーポレーション<7279.T>が後場上げ幅を拡大している。１２日正午ごろ、２５年１０月期の連結決算の発表にあわせて、２６年１０月期の連結業績予想を発表した。売上高予想を４０１０億円（前期比３１．９％増）、経常利益予想を６５億円（同１０．６％減）、最終利益予想を２８５億円（同３．４倍）とし、年間配当予想は中間５３円５０銭、期末２６円５０銭の合計８０円（前期は４６円）とした。大幅な最終増益と配当増額の見通しを好感した買いが優勢になっている。１１月４日に三井金属<5706.T>から株式を取得し子会社化したハイレックスアクト（旧三井金属アクト）の負ののれん２５０億円の計上を織り込む。配当予想は普通配当を中間・期末それぞれ前期から３円５０銭増額したほか、中間配当予想に創立８０周年の記念配当２７円を加える。



２５年１０月期は売上高が３０４１億２３００万円（前の期比１．４％減）、経常利益が７２億７２００万円（同２．７倍）、最終利益が８４億１９００万円（同４．３倍）になった。北米・欧州の主要顧客の減産で売上高が前の期を下回ったものの、北米や中国、アジアの拠点の閉鎖及び縮小を含むグローバルでの生産体制の適正化や前期に北米子会社で発生した一過性の生産設備トラブルの解消などが利益を押し上げたほか、政策保有株式の売却益も計上した。また、同時に株主提案を受けた社外取締役１人と社外監査役１人の解任及び剰余金処分、買収防衛策廃止についていずれも反対する立場を表明した。



