元不登校YouTuberで現在は「冒険家」の肩書で活動する高校生・ゆたぼんさん（16）が2025年12月11日、まぶたを二重にする手術を受けていたことを報告した。

「めちゃくちゃ気に入ってるんですよね、この二重」

ゆたぼんさんは8日の動画で、6日にバイクで走行中、人身事故に遭い入院していると明かしていた。

11日公開の動画では、事故後に寄せられた心配の声に感謝した上で「ファンの皆さんへご報告が遅れてしまい、本当に申し訳ありません」と切り出した。

11月24日の公開の動画には、サングラスをかけて出演していたゆたぼんさん。

「その時点でサングラスの奥の目を見て、『あれ？』って気づいた人もいたんじゃないかなと思うんですけど」とし、「報告動画を撮る予定だったんですけど、今回人身事故の被害にあって、その機会を完全に失いました」とポツリ。人身事故の被害に関する報告動画で説明するのははばかられたとして、「今になってしまいました」とした。

「実は僕は、二重手術をしました」と報告したゆたぼんさんは、カメラに顔を近づけて目元をアピール。「どうですかね？ いい感じじゃないですか？」とドヤ顔だ。

「いや僕ね、めちゃくちゃ気に入ってるんですよね、この二重」

「なんか世界が広がったみたいな、そんな感じ」

元々「逆さまつげ」だったというゆたぼんさんは、ボクシングを始めてから「まつげ邪魔やな」と感じる機会が増えたという。

「でも僕にとってそれがもう当たり前だった」としつつ、「今回、二重手術をしましてね、びっくりしましたよ。『え、めちゃくちゃ見やすいやん！』みたいな感じで。視界が広がって、めっちゃ広くなって、めちゃくちゃ見やすかったですね。なんか世界が広がったみたいな、そんな感じ」と驚きをあらわにした。

動画を見た人からは、「逆さまつげ辛いよな。前からかっこよかったけど、今のもすごくええわ。無事そうでよかった」「一重だとまつ毛で視界悪いのは確かだね。スッキリしてよかったね」などとする声が寄せられた。

「デマを信じちゃってる人もいるんで。ちゃんと僕の動画を見て欲しい」

交通事故に遭ったことを報告した動画では、「中にはですね、『お見舞金を渡したい』と言ってくれてる方もいます」としてお見舞金の振込を受け付ける旨を明かし、批判を浴びていたゆたぼんさん。

動画後半では、改めて批判の声に反論した。

「なんか変なようわからん奴らが絡んできたんですけど、いや、別にあなたたちに言ってないし。勘違いをして叩いてきたりとかするんですけど、『いやいやいや、あなたたちに言ってないから！』みたいな感じですよね」と呆れ顔。

「本当ね、そういうの見てると気持ち悪いなと思うし、自分と価値観が合わないからって、（価値観を）押し付けてくる、叩いてくるのはちょっと違うんじゃないかなと思いますね」と首を捻った。

ゆたぼんさんは自身に関する悪質なデマ動画を拡散されているとも語り、「問題なのはそいつらなんですけど、それに乗せられてデマを信じちゃってる人もいるんで。ちゃんと僕の動画を見て欲しいなと思いましたね」と呼びかけた。