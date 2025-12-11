午後：債券サマリー 先物は堅調、２０年債入札は強い結果に 午後：債券サマリー 先物は堅調、２０年債入札は強い結果に

１１日の債券市場で、先物３月限は堅調に推移。前日の米長期債相場が反発（金利は低下）したことや、この日に財務省が実施した２０年債入札が強い結果となったことが支援材料となった。



米連邦準備理事会（ＦＲＢ）は１０日まで開いた米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で、市場の予想通り３会合連続となる０．２５％の利下げを決めた。ただ、パウエルＦＲＢ議長が記者会見で「新たな金利・経済見通しに基づくと、次の動きが利上げになる可能性は低い」と発言したことで、市場では今後の利下げ継続が意識されたもよう。また、ＦＲＢが財務省短期証券（Ｔビル）の購入を開始すると発表したこともあり、前日の米長期金利が低下した流れが東京市場に波及した。加えて、午後に明らかになった２０年債入札の結果で需給の引き締まりが示されたことも相場を押し上げた要因。小さければ好調とされるテール（平均落札価格と最低落札価格の差）が３銭と前回（１１月１９日）の３１銭から大幅に縮小したほか、投資家需要の強弱を反映する応札倍率が４．１０倍と前回の３．２８倍を上回ったことが買い安心感につながった。とはいえ、日銀が１８～１９日に開く金融政策決定会合での追加利上げが確実視されていることや、高市早苗政権の積極財政路線が依然として警戒されていることから一段の上値追いには慎重さが感じられた。



なお、期先の先物３月限の出来高が１２月限を上回ったことで、中心限月が事実上交代した。先物３月限の終値は前日比２６銭高の１３３円５９銭、１２月限は同２４銭高の１３４円２０銭となった。一方、現物債市場で１０年債の利回りは、午後３時時点で前日に比べて０．０３０％低い１．９２５％で推移している。



