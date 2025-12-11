バイクで事故に遭い、入院していることを公表したユーチューバーの“青年革命家”ゆたぼんが、体調の異変を明かした。

１１日までにＸ（旧ツイッター）を更新し、「今日の朝、リハビリをしてる時に急に眩暈（めまい）がして、視界が真っ暗になり、冷や汗がダラーって出てきて、一旦午前のリハビリは中止になりました」と急変を報告。

「午後にもう一回やるのですが、今凄（すご）く気持ち悪いし、耳鳴りもしてるので、少し休みます。色んな人から連絡をもらってるのですが、返信遅れます。すみません！」とつづった。

さらに連続投稿で「ＹｏｕＴｕｂｅでもアップしたんですが、夜中にいきなり事故の瞬間を思い出して、ハッと目が覚めたりします。精神的に結構キツいです」と吐露。「たまに怖くて泣きそうな時もありますが、自分で自分を押さえてます。でも、僕の思いを曝（さら）け出す事ができるＳＮＳ、ファンの皆さんに心から感謝です。少し落ち着いたら寝ます」（原文ママ）と伝えた。

ベッドに横たわる姿も公開し、「大丈夫でしょうか？」「無理はしないで」などの声が寄せられている。

ゆたぼんは６日にＸ（旧ツイッター）やインスタグラムで「【悲報】入院する事になりました」と報告。８日にＹｏｕＴｕｂｅで「【ご報告】人身事故にあいました」と明かし、「普通に法廷速度を守ってバイクを走行中、対向車線を走っていた車がいきなりセンターラインを越えて突っ込んできたんですよね。で、僕は避ける暇もなくボーンと衝突して、人身事故に遭いました」と語っていた。