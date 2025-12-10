この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネルにて『【親子の会話なし】スマホ依存の中学生との関係修復法３STEP』と題した動画を公開した思春期の子育てアドバイザー・道山ケイ氏が、スマートフォンに夢中になる中学2年生と親との関係修復法について語った。道山氏は、寄せられた「最近息子がスマホばかり見ていて会話がなくなった」という悩みに対し、「思春期の子は必ず友達が最優先になる時期が来る」と、決して珍しいことではないと解説した。



「『テレビを見てお父さんお母さんと一緒に笑うよりも、友達とLINEした方が楽しい』という思考になるのは当然」と道山氏は述べつつも、「条件さえ満たしていれば、多少会話が減っても心配し過ぎる必要はありません」とアドバイス。条件とは、やるべきこと（学校や宿題など）ができていること、簡単な親のお願いをきくこと、そしてたまに勉強の話ができることなど、親子間で最低限の信頼関係が築かれている場合だという。



気になる「食事中のスマホ」に関しては、道山氏は「話し合ってルールを決めればいい」としながら、最も重視すべきは親の“愛情バロメーター”。「愛情がきちんと届いていれば、子供は話し合いやルール決めに応じてくれる」と持論を展開。その一方で、「ルールを作りすぎると過干渉になり愛情バロメーターが下がるので注意」と警鐘を鳴らした。また、「取り上げは絶対やらない方がいい」と断言し、「無理やり取り上げてうまくいくことは基本ない」ときっぱり。親子で納得できる形でのルール作りの重要性を何度も説いた。



さらに、親も子供の好きなことを理解し、時には一緒に楽しむ姿勢が大切だと説明。「お父さんが子供の好きなゲームを勉強して、共通の話題が増え、会話が自然と生まれた」という実体験エピソードも紹介した。



最後に道山氏は、「親が笑顔で明るくいることや、子供の関心を理解して一緒に楽しむことで、親子の会話は自然と増えていく」と締めくくり、悩める親たちに向け「できるところから一歩ずつ始めてみてください」とエールを送った。