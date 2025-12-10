この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

アラフィフ向けファッション情報を発信するYouTubeチャンネル「【アラフィフ世代プチプラ】ゆかりんチャンネル」が、「【正直レビュー】ドラッグストアで 「買って良かったVS買わなきゃ良かった」紹介します！」と題した動画を公開。最近購入して良かったものと、使い切った上でリピートしないと判断したものを忖度なしでレビューしている。

まずゆかりん氏が「買って良かった」ものとして紹介したのが、花王の「キュレル バスタイム モイストバリアクリーム」だ。ゆかりん氏はこの製品の最大の特徴を「濡れた肌に塗っていいやつ」と説明。お風呂上がりに体が濡れたまま保湿ケアが完了する手軽さを高く評価した。また、吊り下げて使えるパッケージについても、場所を取らず衛生的である点を利点として挙げている。

続いて、ユニリーバの「ダヴ ふわとろクリーミースクラブ キウイ＆アロエ」を取り上げた。そのテクスチャーを「本当に生クリームみたい」と表現し、ホイップクリームのような滑らかな使い心地を紹介。スクラブの粒子が細かく、肌あたりが優しい点も気に入っている様子だ。

一方で、「買わなきゃ良かった」わけではないがリピートはしない、と評価したのがグラフィコの「よもぎ温座パット オーガニック」。よもぎ蒸しを手軽に体験できる点に興味を持って購入したものの、ナプキンのような使用感に違和感があったという。また、生理中は使用できないという制約もあり、氏にとっては「んーって感じ」と製品に対して正直な感想を述べた。

今回の動画では、単におすすめ商品を紹介するだけでなく、自身のライフスタイルや使用感に合わなかった点も率直に語ることで、視聴者が自分に合った製品を選ぶためのリアルな視点を提供している。

YouTubeの動画内容

00:40

【買って良かったもの】お風呂場で濡れたまま保湿！「キュレル バスタイム モイストバリアクリーム」
03:25

【買って良かったもの】トイレ後のエチケットに「1滴消臭元」
04:45

【買って良かったもの】生クリームのような質感「ダヴ ふわとろクリーミースクラブ」
10:55

【買わなきゃ良かった？】リピートなしと判断した「よもぎ温座パット」
12:26

【使い切り正直レビュー】リピート品とリピなし品を紹介

