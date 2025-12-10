この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

″根拠のない自信があった″元プロ野球投手・前田幸長が明かす新人時代 契約金5500万円で「親に家を建ててあげた」

元プロ野球選手の前田幸長氏が、小林至氏のYouTubeチャンネル「小林至のマネーボール〜プロ野球とお金〜」に出演。プロ入り時の契約金とその使い道、そして新人時代の心境について赤裸々に語った。



動画ではまず、1988年にドラフト1位でロッテに入団した前田氏の契約金が話題に。前田氏は契約金が5500万円だったことを明かし、その使い道について「実家にそのお金は使いました」と回答。元々住んでいた家の近くに新しく家を建て、その費用に充てたという親孝行な一面をのぞかせた。



契約金全額を渡すことに迷いはなかったのかと問われると、前田氏は「（プロに）入って稼げばいいやと」と、当時からプロで活躍する自信があったことを告白。その背景には「根拠のない自信がずっとあった」という強靭なメンタリティがあった。



入団当時のロッテには、村田兆治氏や伊良部秀輝氏といった大物投手が在籍。多くの新人が気圧される中、前田氏は「えらいところに入ってしまったなとは思わなかった」と振り返る。キャンプの時点で「当たり前みたいに一軍に残るよね」と考えていたといい、その飄々とした姿勢は、厳しいプロの世界で長く活躍する礎となったようだ。



また、契約金額が6000万円ではなく5500万円という半端な額だった理由について、前田氏は同年のドラフト1位だった川崎憲次郎氏や谷繁元信氏らが6000万円以上だったことに触れつつ、「ロッテがケチだったんじゃないですか」と冗談めかして語り、笑いを誘った。