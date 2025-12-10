「美男美女すぎやろ」柿谷曜一朗、結婚9年目の美人妻との顔出し2ショット公開「仲良し夫婦すぎて一生憧れ」
元サッカー日本代表の柿谷曜一朗さんは12月8日、自身のInstagramを更新。妻でタレントの丸高愛実さんとのツーショットを披露しました。
【写真】柿谷曜一朗＆美人妻のツーショット
ファンからは、「結婚９年目おめでとうございます!!」「幸せいっぱいで良いですね」「素敵なご夫婦」「仲良し夫婦すぎて一生憧れです」「美男美女すぎやろ」「ずっと一番大好きな夫婦」「素敵すぎる」と、祝福の声が多く上がりました。
(文:中村 凪)
【写真】柿谷曜一朗＆美人妻のツーショット
「ずっっと一番大好きな夫婦」柿谷さんは「結婚して9年目 10年目もよろしくね」とつづり、1枚の写真を投稿。丸高さんとの仲むつまじいツーショットです。お祝いで訪れたレストランで撮影したようで、大きな記念プレートを2人で持っています。柿谷さんはジャケットスタイル、丸高さんは水玉の上品な装いで寄り添い、すてきな笑顔が輝いています。
妻・丸高さんも結婚記念日ショット公開同日、丸高さんも自身のInstagramで「いつもありがとう 10年目もよろしくね」と、家族の誕生石の入った“ファミリーリング”の写真を公開していました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)