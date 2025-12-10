【蟹座】週間タロット占い《来週：2025年12月15日〜12月21日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年12月15日〜12月21日）の【蟹座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2025年12月8日〜12月14日｜総合運＆恋愛運TOP３
『恋愛面では自分の圧を見せていきます』
｜総合運｜ ★★☆☆☆
大きく考え方が変わっていくでしょう。これまでの行動をガラリと変えていきます。周囲の人達からも「なぜ急に？」と思われてびっくりされそうです。仕事や公の場では周りの人達の雰囲気に流されてダメな行動を取ったり自分にとってマイナスなことを言ったりすることがないように気をつけていきまます。
｜恋愛運｜ ★★★☆☆
相手に対して良い意味で自分を押し付けることができるでしょう。それが上手くいくかは相手の好みによります。ハマれば、かなり心を掴めるでしょう。シングルの方は、不要な駆け引きをしない人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が大衆との繋がりを避けたい時です。
｜時期｜
12月15日 自分を守る ／ 12月20日 不満でモヤモヤする
｜ラッキーアイテム｜
プラネタリウム
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞