「今ある歯を長く使いたいのであれば必ず見て下さい！現役歯科医師が警鐘する40～50代からやっておかないと歯がどんどん失っていくこととは？」と題した動画で、歯プラス歯科の木村隆寛氏が、「40代、50代に歯を失い始めると維持管理が何十倍も大変」と訴え、歯の健康管理について語った。

動画冒頭で木村氏は、「40代、50代で歯は悪くなり始める。ここが分かれ目」と明言。20代、30代で28本揃っている歯も、40代以降には抜け始めるケースが増えるとし、ここで「適切な選択をしておけばこのままでいけるが、適当にしてしまうと、70代、80代では歯を多く失ってしまう」と警鐘を鳴らした。

特に、歯が抜けてしまった後の治療には多額の費用がかかる場合も少なくない。「インプラントや大型の入れ歯が必要になると本当にお金がかかりますし、不具合や違和感も生じやすい」と語り、歯が1本抜けただけでも「深刻です」という木村氏。「奥歯の方が前歯より圧倒的に失いやすい」とし、「奥歯は噛む筋肉や噛み合わせを支えるバーティカルストップであり、前歯より重要」と強調した。

歯を失った際に木村氏が勧めるのは、損部精査から補綴プランの相談、スケジューリング、定期メンテナンス、そしてモチベーション維持の5つ。特に「治療の初動が重要」であり、抜いた後の治療方法（インプラント・ブリッジ・入れ歯など）について信頼できる歯科医師と相談することが肝心だ。「決めたら必ず治療を完結させ、メンテナンスも続けてほしい」と力説する。

「定期的にメンテナンスに通っている人は3%しかいません」とし、「もう1回抜けちゃったら、もうこれに懲りてメンテナンスに行ってほしい」と訴える場面も。日常的な歯磨きの重要性にも触れて、「悪くなる前に、悪くならないように生き続けることが大切」と語った。

動画の締めくくりでは「親と神様からもらったご自分の歯を少しでも長く、一本でも多く残してほしい」と願いを込め、「ぜひ良い先生のところで良い治療を受けて健康寿命を延ばして欲しい」と視聴者に呼びかけた。さらに、「説教臭くてすみません」と謙遜しながら、再度定期的なメンテナンスとチャンネル登録を促して本動画は幕を閉じた。

