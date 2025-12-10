マクドナルド「グラコロ」史上初、第2弾新商品「トロ旨タルタル＆デミグラコロ」登場
【モデルプレス＝2025/12/10】マクドナルドは、グラコロ第2弾の新商品として、「トロ旨タルタル＆デミグラコロ」を12月17日から全国のマクドナルド店舗にて期間限定で販売する。
「グラコロ」の販売開始から33年目を迎える2025年、長年愛されているグラコロをもっと楽しめるよう、グラコロ史上初の試みとして2回に分けて新商品を公開。第2弾として販売される「トロ旨タルタル＆デミグラコロ」は、「グラコロ」に、ビーフの旨みたっぷりの濃厚なデミソースと、パルメザンチーズのコクやトリュフの芳醇な香りが特長のタルタルソースを合わせた、食べ応えのある期間限定商品だ。外はサクサク、中はトロトロでクリーミーなグラタンコロッケのおいしさを引き立てる、今年だけの商品となる。
冬の風物詩として毎年好評の「グラコロ」は、エビとマカロニ入りのクリーミーなグラタンコロッケ、キャベツ、特製ソースをふわふわのバンズではさんだ冬の定番商品。2024年、1993年に初登場して以来、史上初となるグラタンコロッケのリニューアルを行い、ホワイトソースにチーズのコクを加え、よりクリーミーになって登場した。あわせて販売中のサイドメニュー「シャカシャカポテト（R）ローストガーリックバター味」は、香ばしいローストガーリックのうまみと、まろやかなバターの風味が、マックフライポテト（R）と相性抜群の一品となっている。（modelpress編集部）
◆マクドナルド「グラコロ」史上初、第2弾新商品登場
