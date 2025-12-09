8日夜、青森県沖で最大震度6強を観測する地震があり、津波警報が発表されました。津波から命を守るためには、どのような行動を取るべきか――専門家の見解も交えて災害に備える重要性について解説します。

【写真を見る】「経験のない地震は津波を疑え」青森・震度6強地震 知っておくべき津波避難と備え 専門家が解説

8日午後11時15分ごろ、青森県東方沖で最大震度6強の地震が発生。地震の規模を示すマグニチュードは7.5でした。北海道、青森県、岩手県に一時津波警報が発表され、最大70センチの津波が観測されました。

津波警報が発表された場合、沿岸部や川沿いにいる人はただちに高台や避難ビルなど安全な場所へ避難してください。また日頃からハザードマップで避難先を確認しておくことが必要です。

（大分大学減災センター・鶴成悦久教授）「経験をしない地震が起きた時には津波を疑えというところで、沿岸からすぐに避難する行動はしっかり備えるべき」

また、地震を受け気象庁が初めて発表したのが「北海道・三陸沖後発地震注意情報」。対象エリアの住民に今後1週間、すぐに避難できる準備が呼びかけられています。

一方、大分県内では南海トラフ地震の想定震源域でマグニチュード6.8以上の地震を観測した場合などに臨時情報が発表されます。調査の結果次第では事前避難などが求められます。

（大分大学減災センター・鶴成悦久教授）「災害に備えていくのは口が酸っぱくなるぐらい毎回同じことを考え、行動に移すしかない。日常の中にしっかりと防災を考えることにつなげてほしい」

8日夜の地震で大分県内に津波注意報は発表されませんでしたが、これをきっかけとしてあらためて日頃の備えを見直すことが大切です。