原菜乃華、今年“進化したこと”語る「すごくインドアなんです。でも…」
女優の原菜乃華（22歳）が12月9日、イメージキャラクターを務める出光興産のサービスステーション「apollostation（アポロステーション）」の新CM発表会に登壇。今年“進化したこと”について語った。
前年に引き続きイメージキャラクターに起用された原は、12月12日より放映される新CM「サービスステーション」篇、「日常（マッサージ店）」篇に出演。それに先駆け、新CMの発表会イベントが行われた。
イベントではCMの内容にちなみ、「今年“a！”と言えるような、ご自身が進化したと思うことは？」との質問が出され、原は「すごくインドアなんです。でも、今年は“脱・出不精”というのを目標に掲げて1年間過ごしてまして。達成しました」と回答。
具体的には「運動したりとか、あとは積極的に観光地に友人と行ったりとか、充実した一年を過ごせたので、いい年だったなと思ってます」「定期的にジム行ったりとか、旅行先でサイクリングしましたね。あとはカヌーとか、ウォータースポーツしたりとか。（インドアからの）反動で筋肉痛で翌日動けなかったです。頑張り過ぎちゃって。身体が追いつかなかったですけど、楽しかったです」と語る。
そして「気持ちいいです。身体動かすの。家を出るまでが億劫なので、出ちゃうと楽しいんだな、というか。思ったので、来年も引き続き家に引きこもりがちにならずに、積極的に外に出ようかなと思ってます。インドアから脱出します！」と語った。
