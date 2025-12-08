モトローラ・モビリティ・ジャパンは、折りたたみスマートフォン「razr 60 ultra」を、2025年12月12日に全国の家電量販店およびインターネット通販などで発売する。

アウト＆インカメラは全て5000万画素、高画質な撮影が可能

しっとりとした柔らかい手触りの合成皮革「アルカンターラ」を採用したボディに、メインは約7.0型（2992×1224ドット）有機ELディスプレイ、外側に約4.0型（1272×1080ドット）有機ELディスプレイを搭載した折りたたみモデル。

独自のAI（人工知能）機能「moto ai」を搭載し、通知の整理やウェブ検索、写真編集などの作業を自動で行う。

チタンプレートのヒンジを採用し、従来の4倍の強度を実現したという。IPX8防水、IP4X防塵性能を備える。

望遠、超広角・マクロの2眼アウトカメラとインカメラ、3つのカメラは全て約5000万画素で、いずれも高画質な撮影が可能だ。

OSは「Android 15」をプレインストールする。メモリーは16GB、内蔵ストレージは512GB。バッテリー容量は4700mAh。

カラーはスカラベグリーン。

市場想定価格は19万9800円（税込）。